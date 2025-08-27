En dryg halv miljon PPM-sparare i aktiva Sverigefonder får halverad avgift. Samtidigt försvinner fonder där cirka 140 000 svenskar har sitt sparande.
Hundratusentals sparare berörs när Sverigefonder får halverade avgifter
Dessutom försvinner hälften av de så kallade indexfonderna och där flertalet, men inte alla, sparare får sänkt förvaltningsavgift.
Det är innebörden av Fondtorgsnämndens senaste upphandling där det rensas upp i fonddjungeln. Fondtorgsnämnden är den myndighet som upphandlar fonderna i premiepensionssystemet (vad som brukar kallas PPM-fonder).
Nu har nämnden meddelat två beslut som berör dels aktivt förvaltade Sverigefonder, dels Sverigeindexfonder (passivt förvaltade), med totalt över en miljon sparare.
Kapa avgifterna
Tanken är bland annat att färre fonder ska ge stordriftsfördelar som kan kapa kostnaderna och därmed avgifterna för spararna.
Antalet aktivt förvaltade Sverigefonder mer än halveras, från 22 till tio fonder. Samtliga sparare berörs på så vis att alla berörda 570 000 som har en aktivt förvaltad Sverigefond på fondtorget får en halverad avgift, från cirka 0,3 till o,15 procent i genomsnitt.
Den andra effekten är att cirka 140 000 sparare blir av med sin fond som försvinner. De kommer att få ett brev där de erbjuds att byta till en annan fond. Om inget görs flyttas man automatiskt till en annan likvärdig fond.
Färre indexfonder
På samma vis har Fondtorgsnämnden bantat i floran av passivt förvaltade Sverigefonder, så kallade indexfonder. Här har antalet gått från elva till fem och här berörs cirka 450 000 pensionssparare.
Bland fonder som försvinner finns Avanza Zero och Storebrand Sverige. Vinnare inom indexfondsegmentet blir Handelsbanken med tre av fem valbara fonder.
Även här sänks den genomsnittliga fondavgiften, från 0,13 till 0,04 procent i genomsnitt. Men det finns de som kommer att få högre avgift eftersom den största fonden med noll i avgift inte lämnade något anbud i upphandlingen, skriver Fondtorgsnämnden.
Ytterligare upphandlingar av andra fondtyper pågår eller är beslutade sedan tidigare.
Gallringen i anbudsförfarandet där fondförvaltare fått ansöka om plats på fondtorget baseras på kvalitet och pris, där det förstnämnda har större tyngd.
Kvalitén baseras på fondförvaltarens förmåga att skapa god avkastning för spararna, säger Viktor Ström, kommunikationsansvarig på Fondtorgsnämnden.