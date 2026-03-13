Varför sparar vissa regelbundet medan andra ständigt skjuter upp det? Förklaringen handlar ofta mer om psykologi än om ekonomi.
17 procent mer sparande – med enkla psykologiska knep
Människor fungerar olika när det gäller självkontroll. Vissa kan spara metodiskt varje månad, medan andra beter sig mer som när man öppnar en godispåse – allt försvinner på en gång.
En del planerar noggrant men tappar motivationen vid oväntade utgifter, medan andra låter pengar stå kvar på kontot tills impulser tar över. Det är små psykologiska signaler som avgör hur vi hanterar pengar.
Små beteendeförändringar gör stor skillnad
En forskningsstudie med omkring 3 000 deltagare visar hur små beteendeförändringar kan göra stor skillnad.
I studien delades deltagarna in i tre grupper: en som fortsatte spara som vanligt, en som tog fram en tydlig sparplan och en som utöver det fick sms-påminnelser varje månad när pengarna skulle sättas in.
Resultatet var tydligt. De som både hade en plan och fick regelbundna påminnelser sparade i genomsnitt 17 procent mer än övriga.
”Det säger något om hur vi människor fungerar. Vi har ofta goda intentioner, men behöver små knuffar för att faktiskt göra det vi har tänkt”, säger Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, till News55.
Universella beteenden
Studien genomfördes i Colombia, men beteendemönstren är sannolikt universella, menar Lanninge.
Samtidigt är det inte bra för hälsan att ständigt ha påminnelser som piper till i telefonen. Många appar skickar mängder av notiser, men få är direkt kopplade till användarens egna mål. För sparplattformar finns här en viktig lärdom.
”Alla vill att man ska slå på notiser, men alla skapar inte ett verkligt värde för användaren”, säger Lanninge.
Om man som sparare vill slippa notiser från sparappar går det att skapa notiserna själv. Ett enkelt knep är att lägga in en återkommande kalenderpåminnelse när det är dags att föra över pengar till pensionssparandet.
”Det är lite som med brandvarnaren”, menar Lanninge. ”Många har ett datum varje år när de kontrollerar batteriet. Samma sak kan man göra för sitt långsiktiga sparande.”
