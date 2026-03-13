17 procent mer sparande – med enkla psykologiska knep

Människor fungerar olika när det gäller självkontroll. Vissa kan spara metodiskt varje månad, medan andra beter sig mer som när man öppnar en godispåse – allt försvinner på en gång.

En del planerar noggrant men tappar motivationen vid oväntade utgifter, medan andra låter pengar stå kvar på kontot tills impulser tar över. Det är små psykologiska signaler som avgör hur vi hanterar pengar.

Små beteendeförändringar gör stor skillnad

En forskningsstudie med omkring 3 000 deltagare visar hur små beteendeförändringar kan göra stor skillnad.

I studien delades deltagarna in i tre grupper: en som fortsatte spara som vanligt, en som tog fram en tydlig sparplan och en som utöver det fick sms-påminnelser varje månad när pengarna skulle sättas in.

Resultatet var tydligt. De som både hade en plan och fick regelbundna påminnelser sparade i genomsnitt 17 procent mer än övriga.

”Det säger något om hur vi människor fungerar. Vi har ofta goda intentioner, men behöver små knuffar för att faktiskt göra det vi har tänkt”, säger Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, till News55.

