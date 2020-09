Söderberg & Partners påverkansfond investerar i Bergman & Beving

Industrihandelsbolaget Bergman & Beving blir Söderberg & Partners påverkansfonds första investering, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Investeringen genomfördes under våren och ska bidra till fondens målsättning att motverka barnarbete. Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business har bistått fonden med fakta och frågeställningar för analysen av investeringen.

Fonden Aktiv Påverkan startades 2018 med syfte att generera god avkastning i kombination med faktisk påverkan. Cirka 15–20 procent av fondens totala kapital investeras i verksamheter eller projekt som kan bidra till en bättre värld.