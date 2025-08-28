Realtid
Realtid.se
Skatt

Alla vill beskatta de rika – de länderna vill det mest

Italien och Filippinerna är länder där många vill se förmögenhetsskatt. Foto: (Ekaterina Bogdan / Frank Lloyd de la Cruz / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Beskattning av de superrika är önskat av en majoritet av jordens befolkning enligt en studie från Greenpeace och Oxfam. Men vissa länder vill det mer än andra.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Nio av tio vill att de superrika ska betala mer i skatt för att betala för klimatförändringar och samhällsservice. Det framgår av en ny undersökning från Greenpeace och Oxfam, skriver Euronews.

Undersökningen utfördes under maj i tretton länder som tillsammans utgör ungefär hälften av jordens befolkning.

Bland dessa länder är det, enligt undersökningen, i Filippinerna som allra flest vill se utökad beskattning på de superrika.

Italien är mest för att skatta superrika i Europa

Undersökningen var upplagd på så vis att de svarande fick ta ställning till om de ville se ökad skatt som i sin tur skulle bekosta särskilda ändamål som klimat, eller sjukvård.

Bland de undersökta europeiska länderna visade Italien störst stöd inom alla tjänster.

Läs även:
Dollarmiljardärerna fler och rikare: ”Inget att fira”. Dagens PS

Det mest populära förslaget, med stöd från 94 procent av befolkningen, var att beskatta de superrika för att möjliggöra bättre hälso- och sjukvård.

ANNONS

Detta fick stöd från 91 procent av befolkningen i Spanien, 90 procent i Frankrike, 89 procent i Storbritannien och 85 procent i Tyskland. Sverige ingick inte i undersökningen.

Även förslaget om att stoppa kryphål för att undvika beskattning eller stopp av skatteflykt utomlands för att bekosta samhällsservice fick stort stöd på mellan 86-94 procent.

Den minsta populära idén var att beskatta de superrika för att bekosta förnyelsebara investeringar och isolering av hus. Här såg ”endast” 75 av tyskarna och 88 procent av italienarna positivt på förslaget. Newst.

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Få förmögenhetsskatter i Europa

Stödet för förmögenhetsskatter är överlag stort i Europa visar även en annan undersökning från Eurobarometer. Närmare 80 procent i den undersökningen vill se skatter på stora multinationella företag i de länder där de är verksamma och 65 procent ville se skatter på de allra rikaste.

Förmögenhetsskatt är dock inte så vanligt i Europa. Skatt som tas ut på all förmögenhet en individ äger (netto efter skulder), tillämpas i Norge, Spanien och Schweiz. Förmögenhetsskatter på utvalda tillgångar finns i Frankrike, Italien, Belgien och Nederländerna.

Missa inte:
Sänkt skatt för höginkomsttagare, tycker majoriteten av svenskarna. News55

Enligt Oxfam har världens 3 000 miljardärer ökat i förmögenhet med 6,5 biljoner dollar under de senaste tio åren. Samtidigt lever cirka 3,7 miljarder av jordens befolkning i fattigdom.

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
förmögenhetsskattMiljardärerSkatt
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Senaste lediga jobben

Tax Director to Electrolux Professional Group
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 20/09/2025
Labour Lawyer
Placering: Solna
Sista ansökningsdag: 07/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS