Skanskas största projekt någonsin färdigställt

Öppningen av huvudbyggnaden utgör en viktig milstolpe på vägen mot slutförandet av ombyggnationen av Terminal B på LaGuardia, Skanskas största projekt någonsin. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den nya huvudbyggnaden är den centrala punkten för resenärer som flyger från terminal B, med smidig övergång till avgångshallar och gater, det nya parkeringshuset och centralhallen som ansluter till terminal C samt den framtida, planerade AirTrain-transporten. Byggnaden både förändrar reseupplevelsen och effektiviserar driften av flygplatsen.

– Det har varit spännande. Vi har verkligen försökt förändra hur människor ser på La Guardia genom att bygga en terminal som är öppen, effektiv och som människor vill vistas i. Detta har genomförts medan flygplatsen har varit i drift, vilket är en fantastisk prestation av teamet som arbetar med projektet, säger Anders Danielsson, vd och koncernchef, Skanska i en skriftlig kommentar.

Den nya huvudbyggnaden har öppen planlösning, 18 meter i takhöjd och en glasfasad som bidrar till att naturligt ljus flödar i den 80 000 kvadratmeter stora byggnaden. På första våningsplanet finns ett nytt transportcenter för ankommande passagerare, följt av ankomsthall och bagageutlämning på plan två och incheckning på plan tre. På våning fyra finns butiker, restauranger, andra bekvämligheter samt avgångshallar.

Skanska leder samriskbolaget Skanska-Walsh som ansvarar för byggnation och design av den nya Terminal B. Skanska är också del av La Guardia Gateway Partners, som the Port Authority of New York and New Jersey valde ut för att leverera och förvalta detta omfattande projekt. Ombyggnationen på La Guardia, en av de mest trafikerade flygplatserna i USA, påbörjades 2016 och beräknas vara färdigställd under hösten 2022. Det är det största och ett av de mest komplexa projekten som Skanska någonsin genomfört.

Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor 2019 och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet.