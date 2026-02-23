Det blir allt mer spänt utanför Iran i takt med att USA visar sin vapenmakt. Om Donald Trump bestämmer sig för att slå till militärt har han flera alternativ, menar experter.
USA skramlar med vapen runt Iran – så kan man slå till
USA har samlat sin största militära styrka i Mellanöstern på över två decennier, samtidigt som spänningarna mellan USA och Iran ökar.
Uppbyggnaden omfattar över en tredjedel av den amerikanska flottans tillgängliga fartyg, omkring 200 stridsflygplan samt lufttankningsplan, radar- och ledningsflyg och elektronisk krigföring.
Det ger president Donald Trump flera handlingsalternativ om han väljer att angripa Iran, skriver The Economist.
Har snart två hangarfartyg i närheten
Diplomatiska samtal mellan amerikanska och iranska företrädare pågår just nu i Genève, där parterna försöker nå en överenskommelse om Irans kärnkraftsprogram.
Men under tiden fortsätter USA:s militär att vara närvarande i regionen.
Bland de mest framträdande inslagen finns hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Ytterligare ett hangarfartyg väntas ansluta inom kort.
Kan attackera fler mål
USA har också förstärkt sitt missilförsvar med system som THAAD och Patriot samt stridsflyg av typen F-15E för att kunna avvärja iranska drönare och robotar.
Trump har tidigare beordrat attacker mot iranska kärnanläggningar med B-2-bombplan. Om nya anfall beslutas kan målbilden bli bredare.
Ett alternativ är att rikta in sig på Irans högste ledare, Ali Khamenei, och andra centrala personer i maktapparaten.
Finns flera alternativ
En annan möjlighet är att slå mot Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), regimens militära kärna, genom attacker mot dess ledning eller högkvarter.
USA kan även välja att angripa Irans ballistiska robotbaser och kvarvarande kärntekniska anläggningar, eller genomföra en mer omfattande luftkampanj mot flera mål samtidigt.
En begränsad attack skulle sannolikt kombineras med åtgärder för att minska risken för iranska vedergällningar.
Har många gamla plan
Irans motdrag är mer begränsade i luften, då landets flygvapen till stor del består av åldrade amerikanska plan från shahens tid.
I stället har Teheran byggt upp en betydande arsenal av ballistiska robotar, kryssningsrobotar och långdistansdrönare.
Under konflikten med Israel i fjol visade Iran att man kan avfyra upprepade robotsalvor trots motståndarens luftherravälde.
För Trump innebär situationen ett strategiskt dilemma. Begränsade attacker riskerar att inte tvinga fram tillräckliga eftergifter i kärnfrågan, medan en omfattande offensiv kan leda till ett utdraget och oförutsägbart krig i regionen.
