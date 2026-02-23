USA skramlar med vapen runt Iran – så kan man slå till

USA har samlat sin största militära styrka i Mellanöstern på över två decennier, samtidigt som spänningarna mellan USA och Iran ökar.

Uppbyggnaden omfattar över en tredjedel av den amerikanska flottans tillgängliga fartyg, omkring 200 stridsflygplan samt lufttankningsplan, radar- och ledningsflyg och elektronisk krigföring.

Det ger president Donald Trump flera handlingsalternativ om han väljer att angripa Iran, skriver The Economist.

Har snart två hangarfartyg i närheten

Diplomatiska samtal mellan amerikanska och iranska företrädare pågår just nu i Genève, där parterna försöker nå en överenskommelse om Irans kärnkraftsprogram.

Men under tiden fortsätter USA:s militär att vara närvarande i regionen.

Bland de mest framträdande inslagen finns hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Ytterligare ett hangarfartyg väntas ansluta inom kort.