Techjättar går ihop för att leverera billigare el

Stigande elkostnader i USA har bland annat kopplats till AI-utvecklingens allt mer slukande behov, vilket Dagens PS har rapporterat om tidigare.

Men nu har flera stora teknik- och energiföretag gått samman i ett nytt initiativ som ska göra elnätet mer effektivt och på sikt pressa priserna för konsumenter.

Bland företagen som deltar finns teknikjättarna Google och Tesla, som tillsammans med flera andra aktörer har bildat en ny koalition med målet att utnyttja befintlig elkapacitet bättre.

Rejäl ökning av elpriserna

Elpriserna i USA har ökat kraftigt under de senaste åren. Mellan 2021 och 2025 steg hushållens elkostnader med omkring 30 procent, enligt tillgänglig statistik.

Samtidigt väntas energiefterfrågan fortsätta öka, delvis på grund av den snabba expansionen av datacenter som driver artificiell intelligens och andra digitala tjänster.

Geopolitiska faktorer, som konflikter som påverkar energimarknaderna, bidrar också till osäkerhet kring framtida energipriser.

Den nya koalitionen, som kallas Utilize, samlar företag från flera delar av energisektorn, skriver Fortune.