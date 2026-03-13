Amerikanernas elräkningar har stigit stadigt i pris. Det ska nu motverkas när rivaler i techbranschen samarbetar.
Techjättar går ihop för att leverera billigare el
Stigande elkostnader i USA har bland annat kopplats till AI-utvecklingens allt mer slukande behov, vilket Dagens PS har rapporterat om tidigare.
Men nu har flera stora teknik- och energiföretag gått samman i ett nytt initiativ som ska göra elnätet mer effektivt och på sikt pressa priserna för konsumenter.
Bland företagen som deltar finns teknikjättarna Google och Tesla, som tillsammans med flera andra aktörer har bildat en ny koalition med målet att utnyttja befintlig elkapacitet bättre.
Rejäl ökning av elpriserna
Elpriserna i USA har ökat kraftigt under de senaste åren. Mellan 2021 och 2025 steg hushållens elkostnader med omkring 30 procent, enligt tillgänglig statistik.
Samtidigt väntas energiefterfrågan fortsätta öka, delvis på grund av den snabba expansionen av datacenter som driver artificiell intelligens och andra digitala tjänster.
Geopolitiska faktorer, som konflikter som påverkar energimarknaderna, bidrar också till osäkerhet kring framtida energipriser.
Den nya koalitionen, som kallas Utilize, samlar företag från flera delar av energisektorn, skriver Fortune.
Går att använda mer
Förutom Google och Tesla deltar bland andra klimatsystemtillverkaren Carrier, datacenterutvecklaren Verrus, elpanelbolaget Span samt energidistributörerna Renew Home och Sparkfund.
Initiativet bygger på idén att USA:s elnät redan har betydligt större kapacitet än vad som används i dag.
Forskning från Duke University visar att många regionala elnät i genomsnitt bara använder drygt hälften av sin möjliga kapacitet.
Enligt koalitionen innebär detta att stora delar av infrastrukturen står outnyttjad under stora delar av dygnet.
Vill jämna ut efterfrågan
Företagen vill därför använda ny teknik för att jämna ut efterfrågan och bättre utnyttja den befintliga kapaciteten.
Frågan är särskilt viktig för teknikbolag som driver stora datacenter. Ett stort AI-inriktat datacenter kan använda lika mycket el på ett år som upp till 100 000 hushåll.
Den snabba expansionen av sådana anläggningar har redan påverkat lokala elpriser i vissa områden.
År 2024 stod datacenter för omkring fyra procent av USA:s totala elförbrukning, och andelen väntas mer än fördubblas före 2030 när efterfrågan på AI-tjänster fortsätter att växa.
Läs mer: Kaos på tågstation – 35 rulltrappor slutade fungera. Dagens PS