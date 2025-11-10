Realtid
Sverige sårbart för angrepp: "En skrämmande bild"

angrepp
När strömmen gick på Södermalm för en tid sedan var det inget angrepp från främmande makt, men det visade ändå sårbarheten i systemet. (Foto: Viktoria Bank/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Än så länge har Sverige klarat sig från allvarligare angrepp. Men en samordnad attack skulle kunna slå ut stora delar av samhället, visar en ny rapport.

Det råder en större otrygghet i världen, och många länder väljer att rusta upp militären. Men det finns också andra potentiella mål.

Sveriges digitala infrastruktur utsätts för ett ökande tryck av sabotage, kabelbrott och cyberangrepp.

En ny rapport från kabeloperatören Global Connect varnar för att ett koordinerat angrepp mot landets nätverkssystem kan lamslå stora delar av samhället.

Utreds som potentiella sabotage

Rapporten beskriver hur snabbt hotbilden har förändrats och pekar på flera incidenter det senaste året, från skadade sjökablar i Östersjön till hackerattacker mot svenska företag och myndigheter.

Enligt bolagets säkerhetsledning har antalet avbrott i nätverken ökat markant, och flera av dem utreds som möjliga sabotage.

Bakgrunden är ett alltmer digitaliserat samhälle där nästan alla samhällsfunktioner – från betalningssystem och sjukvård till energi och transporter – är beroende av stabil uppkoppling.

Skulle kunna kosta miljarder

Global Connect har tagit fram scenarier som visar hur snabbt konsekvenserna kan sprida sig om internetförbindelserna bryts.

Ett dygn utan nät skulle slå hårt mot både finansiella tjänster, kommunikation och leveranskedjor, med kostnader på flera miljarder kronor per dag.

”Det är en skrämmande bild”, säger Global Connects vd Martin Lippert till Svenska Dagbladet..

Håller relativt god nivå

Rapporten framhåller behovet av tätare samarbete mellan sektorer och mellan de nordiska länderna, samt regelbundna övningar i skarpt läge för att testa beredskapen.

Den betonar även vikten av att minska beroendet av amerikanska molnleverantörer och att skapa gemensamma nordiska lösningar för att kunna skydda och flytta kritisk data vid kriser.

Forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut bedömer att Sveriges kompetens inom cybersäkerhet håller god nivå i europeisk jämförelse, men att beroendet av nätet gör landet särskilt sårbart, skriver SvD.

Inte bara angrepp

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ser ökade insatser inom cybersäkerhet som nödvändiga. I januari införs EU:s nya cybersäkerhetslag, som utökar antalet samhällsviktiga sektorer från sju till arton.

Förhoppningen är att lagen ska leda till bredare samordning, högre medvetenhet och fler övningar.

Global Connect varnar samtidigt för att många aktörer fortfarande saknar resurser och beredskap.

Rapporten pekar på att sårbarheter ofta uppstår genom vardagliga misstag, som bristande uppdateringar och tekniska fel vid systemunderhåll.

Läs mer: Meta tjänar miljarder på att användare luras på Facebook. Dagens PS

