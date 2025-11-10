Än så länge har Sverige klarat sig från allvarligare angrepp. Men en samordnad attack skulle kunna slå ut stora delar av samhället, visar en ny rapport.
Sverige sårbart för angrepp: "En skrämmande bild"
Mest läst i kategorin
Boomers vägrar lämna – därför blir generationsskiftet inte av
Allt fler baby boomers tvingas arbeta längre än planerat. Globala ekonomiska institutioner uppmanar nu den här generationen att skjuta upp pensionen. Kombinationen av stigande levnadskostnader och förbättrad hälsa skapar en ny verklighet för de som föddes mellan 1946 och 1964. Baby boomers dominerar fortfarande det amerikanska samhället på ett sätt som få generationer gjort tidigare. …
Global köldsmocka på väg – elpriser kan skjuta i höjden
Risken för extremkyla i vinter ökar kraftigt i stora delar av norra halvklotet, vilket kan driva upp energipriserna rejält för konsumenter som redan brottas med höga kostnader och ekonomisk osäkerhet. Med vinterns start bara veckor bort varnar nu meteorologer för att La Niña och en försvagad polarvortex kan skapa en perfekt storm av extremväder. Tecken …
Stormar, sol och elprisras: Europas energimarknad i vilda kast
Förändrade vädermönster driver kraftiga prissvängningar på Europas elmarknad. Samtidigt som antalet timmar med negativa elpriser ökar markant i takt med ökad förnybar energiproduktion. Europas elpriser står inför dramatiska svängningar den kommande veckan, med tyska elpriser som väntas nå cirka 280 euro per megawattimme på måndag för att sedan falla till omkring 57 euro per megawattimme …
Författaren om svenska löftena som misslyckades
Författaren och samhällsdebattören Carl Hamilton visar hur varje politiskt löfte gav motsatt resultat – och varför det hotar Sveriges största tillgång. Otryggheten går numera att mäta i kronor. Bostadspriserna sjunker i vissa områden och företagens säkerhetskostnader exploderar. Ändå underskattar Sverige fortfarande vad otryggheten faktiskt kostar, menar författaren och samhällsdebattören Carl Hamilton. När han talar om …
Ögon i skyn – satelliter för bättre liv på jorden
Smartare beslut om verkliga problem börjar med bättre data. Jordobservation kan ge just det tack vare europeiska satsningar på att öppna upp tillgången till de enorma mängder satellitdata som samlas in varje dag. Föreställ dig att rymdteknik används inte bara för att utforska stjärnorna, utan för att stoppa sjukdomsutbrott innan de ens har börjat eller …
Det råder en större otrygghet i världen, och många länder väljer att rusta upp militären. Men det finns också andra potentiella mål.
Sveriges digitala infrastruktur utsätts för ett ökande tryck av sabotage, kabelbrott och cyberangrepp.
En ny rapport från kabeloperatören Global Connect varnar för att ett koordinerat angrepp mot landets nätverkssystem kan lamslå stora delar av samhället.
Utreds som potentiella sabotage
Rapporten beskriver hur snabbt hotbilden har förändrats och pekar på flera incidenter det senaste året, från skadade sjökablar i Östersjön till hackerattacker mot svenska företag och myndigheter.
Enligt bolagets säkerhetsledning har antalet avbrott i nätverken ökat markant, och flera av dem utreds som möjliga sabotage.
Bakgrunden är ett alltmer digitaliserat samhälle där nästan alla samhällsfunktioner – från betalningssystem och sjukvård till energi och transporter – är beroende av stabil uppkoppling.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Skulle kunna kosta miljarder
Global Connect har tagit fram scenarier som visar hur snabbt konsekvenserna kan sprida sig om internetförbindelserna bryts.
Ett dygn utan nät skulle slå hårt mot både finansiella tjänster, kommunikation och leveranskedjor, med kostnader på flera miljarder kronor per dag.
”Det är en skrämmande bild”, säger Global Connects vd Martin Lippert till Svenska Dagbladet..
Håller relativt god nivå
Rapporten framhåller behovet av tätare samarbete mellan sektorer och mellan de nordiska länderna, samt regelbundna övningar i skarpt läge för att testa beredskapen.
Den betonar även vikten av att minska beroendet av amerikanska molnleverantörer och att skapa gemensamma nordiska lösningar för att kunna skydda och flytta kritisk data vid kriser.
Forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut bedömer att Sveriges kompetens inom cybersäkerhet håller god nivå i europeisk jämförelse, men att beroendet av nätet gör landet särskilt sårbart, skriver SvD.
Inte bara angrepp
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ser ökade insatser inom cybersäkerhet som nödvändiga. I januari införs EU:s nya cybersäkerhetslag, som utökar antalet samhällsviktiga sektorer från sju till arton.
Förhoppningen är att lagen ska leda till bredare samordning, högre medvetenhet och fler övningar.
Global Connect varnar samtidigt för att många aktörer fortfarande saknar resurser och beredskap.
Rapporten pekar på att sårbarheter ofta uppstår genom vardagliga misstag, som bristande uppdateringar och tekniska fel vid systemunderhåll.
Läs mer: Meta tjänar miljarder på att användare luras på Facebook. Dagens PS