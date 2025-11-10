Sverige sårbart för angrepp: "En skrämmande bild"

Det råder en större otrygghet i världen, och många länder väljer att rusta upp militären. Men det finns också andra potentiella mål.

Sveriges digitala infrastruktur utsätts för ett ökande tryck av sabotage, kabelbrott och cyberangrepp.

En ny rapport från kabeloperatören Global Connect varnar för att ett koordinerat angrepp mot landets nätverkssystem kan lamslå stora delar av samhället.

Utreds som potentiella sabotage

Rapporten beskriver hur snabbt hotbilden har förändrats och pekar på flera incidenter det senaste året, från skadade sjökablar i Östersjön till hackerattacker mot svenska företag och myndigheter.

Enligt bolagets säkerhetsledning har antalet avbrott i nätverken ökat markant, och flera av dem utreds som möjliga sabotage.

Bakgrunden är ett alltmer digitaliserat samhälle där nästan alla samhällsfunktioner – från betalningssystem och sjukvård till energi och transporter – är beroende av stabil uppkoppling.