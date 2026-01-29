Svenska storbanker minskar kraftigt sina investeringar i stora globala köttbolag.
Bankerna backar – men miljarder ligger kvar i djurfabriker
Mest läst i kategorin
Premiärministerns oro över Trump – väcker frågor i EU
Slovakiens premiärminister Robert Fico beskrev, enligt flera europeiska diplomater, USA:s president som ”oroande” efter ett möte på Mar‑a‑Lago i januari. Uppgifterna, som rapporterades av Politico, väcker uppmärksamhet eftersom Robert Fico länge varit en av Trumps mest uttalade allierade i EU. Han har ofta försvarat Washingtons linje i frågor som rör säkerhet, handel och relationen till …
Personalbrist hotar – välfärden har lägst löner i EU
Svenska välfärdsarbetare har EU:s lägsta löner i relation till övriga ekonomin. Forskare varnar för att välfärdssektorn står inför en personalförsörjningskris som kräver obekväma politiska beslut. I SNS Konjunkturråds senaste rapport framgår det att svenska välfärdsarbetare tjänar för lite i jämförelse med resten av Europa. ”I ett internationellt perspektiv sticker den svenska välfärdssektorn ut genom att …
Vattenkraften tvingas dra ner: "Nivåer vi inte sett i det här årtiondet"
Läget är uselt för Sveriges energiförsörjning. Nya siffror visar på ett historiskt underskott på vattenkraft som riskerar att skicka elpriserna i höjden – och värst drabbas de i norr som ofta varit förskonade. Den svenska vattenkraften, som är ryggraden i vår billiga elproduktion, står inför ett besvärligt läge. Kombinationen av kyla och nederbörd har skapat …
Skulle bli världens största skyskrapa – nu stoppas bygget
Det låga oljepriset slår mot Saudiarabiens enorma byggplaner. Den här gången är det skyskrapan Mukaab som läggs i malpåse. Saudiarabien har lagt planerna på is för Mukaab, den enorma kubformade skyskrapan som skulle bli navet i det nya stadsområdet New Murabba i Riyadh. Den var tänkt att mäta 400 gånger 400 meter och skulle därmed …
Tesla-ägare blev lappade – nytt vapen i konflikten
Ett gäng ideellt arbetande pensionärer har nu gett sig in i Tesla-striden. De delade ut flygblad med en särskild utformning till ägare av elbilen. Konflikten mellan Tesla och de svenska fackförbunden fortsätter utan tecken på lösning. Efter mer än två år av strejker, blockader och sympatiåtgärder har nya former av opinionsbildning nu tagits i bruk. …
Nordea (börskurs Nordea), Swedbank (börskurs Swedbank), Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och Länsförsäkringar har tillsammans dragit ned sina innehav med i snitt 89 procent.
Det visar en ny rapport från Fair Finance Guide och World Animal Protection Sverige.
Bankerna lämnar JBS – men tre köttjättar får fortsatt stöd
Svenska banker och pensionsfonder har nu helt lämnat den brasilianska köttjätten JBS. Bolaget kopplas till både djurplågeri och skövling av Amazonas.
Samtidigt placeras fortfarande 975 miljoner kronor av svenskarnas spar- och pensionspengar i tre andra köttbolag: BRF SA, Tyson Foods och WH Group.
Läs också: Fossiljättarna skulle bli gröna – nu satsar de på gas och olja. Realtid
Kritiker lyfter att bolagen använder metoder som är olagliga i Sverige. Bland annat trånga burar för suggor och svansklippning utan bedövning.
”Det här orsakar stort lidande för miljoner djur och är helt oacceptabelt”, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Gröna fonder investerar i djurfabriker
Bankernas hållbarhetsfonder står för mer än 70 procent av de kvarvarande investeringarna i köttbolagen.
Läs mer:
Tiotusentals företag slipper undan EU:s hållbarhetskrav
”Det finns ett tydligt gap mellan vad fonderna lovar och vad pengarna faktiskt går till”, säger Jakob König på Fair Finance Guide.
AP‑fonderna går mot strömmen
Samtidigt som storbankerna minskar sina innehav ökar AP‑fonderna sina placeringar i köttbolagen.
Sedan 2023 har investeringarna stigit med nära 60 procent.
Missa inte: Blandat år för svenska fondjättarna. Realtid
Sjunde AP‑fonden står för den största ökningen och placerar nu nästan en halv miljard i bolagen.
Rapporten pressar branschen att agera
Fair Finance Guide uppmanar banker och fondbolag att skärpa sina djuretiska krav, stoppa investeringar i bolag med dokumenterade djurfabriker och lansera fonder som helt utesluter djurplågeri.
”Bankerna måste ta djurvälfärd på lika stort allvar som deras kunder gör”, säger Jakob König.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.