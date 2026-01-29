29 jan. 2026

Silver- och guldpriset: "Rekylen slår hårdast mot pappersprodukter"

Bankerna backar – men miljarder ligger kvar i djurfabriker

AP‑fonderna går mot strömmen och ökar sina investeringar i bolag kopplade till djurfabriker (foto: Peshkova/Mali Maeider).
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 29 jan. 2026Publicerad: 29 jan. 2026

Svenska storbanker minskar kraftigt sina investeringar i stora globala köttbolag.

Nordea (börskurs Nordea), Swedbank (börskurs Swedbank), Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och Länsförsäkringar har tillsammans dragit ned sina innehav med i snitt 89 procent.

Det visar en ny rapport från Fair Finance Guide och World Animal Protection Sverige.

Bankerna lämnar JBS – men tre köttjättar får fortsatt stöd

Svenska banker och pensionsfonder har nu helt lämnat den brasilianska köttjätten JBS. Bolaget kopplas till både djurplågeri och skövling av Amazonas.

Samtidigt placeras fortfarande 975 miljoner kronor av svenskarnas spar- och pensionspengar i tre andra köttbolag: BRF SA, Tyson Foods och WH Group.

Fossiljättarna skulle bli gröna – nu satsar de på gas och olja.

Kritiker lyfter att bolagen använder metoder som är olagliga i Sverige. Bland annat trånga burar för suggor och svansklippning utan bedövning.

”Det här orsakar stort lidande för miljoner djur och är helt oacceptabelt”, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige.

Gröna fonder investerar i djurfabriker

Bankernas hållbarhetsfonder står för mer än 70 procent av de kvarvarande investeringarna i köttbolagen.

Läs mer:
Tiotusentals företag slipper undan EU:s hållbarhetskrav

”Det finns ett tydligt gap mellan vad fonderna lovar och vad pengarna faktiskt går till”, säger Jakob König på Fair Finance Guide.

AP‑fonderna går mot strömmen

Samtidigt som storbankerna minskar sina innehav ökar AP‑fonderna sina placeringar i köttbolagen.

Sedan 2023 har investeringarna stigit med nära 60 procent.

Blandat år för svenska fondjättarna.

Sjunde AP‑fonden står för den största ökningen och placerar nu nästan en halv miljard i bolagen.

Rapporten pressar branschen att agera

Fair Finance Guide uppmanar banker och fondbolag att skärpa sina djuretiska krav, stoppa investeringar i bolag med dokumenterade djurfabriker och lansera fonder som helt utesluter djurplågeri.

”Bankerna måste ta djurvälfärd på lika stort allvar som deras kunder gör”, säger Jakob König.

Karin Andersen
