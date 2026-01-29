Bankerna backar – men miljarder ligger kvar i djurfabriker

Nordea (börskurs Nordea), Swedbank (börskurs Swedbank), Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och Länsförsäkringar har tillsammans dragit ned sina innehav med i snitt 89 procent.

Det visar en ny rapport från Fair Finance Guide och World Animal Protection Sverige.

Bankerna lämnar JBS – men tre köttjättar får fortsatt stöd

Svenska banker och pensionsfonder har nu helt lämnat den brasilianska köttjätten JBS. Bolaget kopplas till både djurplågeri och skövling av Amazonas.

Samtidigt placeras fortfarande 975 miljoner kronor av svenskarnas spar- och pensionspengar i tre andra köttbolag: BRF SA, Tyson Foods och WH Group.

Kritiker lyfter att bolagen använder metoder som är olagliga i Sverige. Bland annat trånga burar för suggor och svansklippning utan bedövning.

”Det här orsakar stort lidande för miljoner djur och är helt oacceptabelt”, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige.