När lokalvalen äger rum i Storbritannien i vår kan väljarna i praktiken rösta bort Keir Starmer. Han anses nämligen hänga så löst att en motgång för partiet skulle fälla honom.
Skandalerna skakar Starmer – kan röstas bort
Storbritannien befinner sig åter i en period av politisk instabilitet.
Premiärminister Keir Starmer, landets fjärde regeringschef på fyra år, har försvagats kraftigt efter nya kontroverser och fallande opinionssiffror.
Efter Labours jordskredsseger 2024 talade han om ett decennium vid makten, men med lokalval om tolv veckor ifrågasätts nu hans framtid, skriver The Economist.
Splittrat parti
Krisen fördjupades efter uppgifter om att Starmer känt till omfattningen av den tidigare ambassadören Peter Mandelsons koppling till Jeffrey Epstein vid en utnämning.
Affären har skadat premiärministerns rykte som en stabil, om än något tråkig, ledare.
Flera centrala medarbetare har lämnat sina poster och även kabinettssekreteraren är på väg bort. Labour har en stor majoritet i parlamentet, men partiet är splittrat och präglat av försiktighet.
Inga stora reformer
Starmer gick till val på begränsade reformer och uteslöt större skattehöjningar.
Regeringen har visserligen drivit igenom lagförslag om stärkt facklig makt och att förstatliga järnvägen igen, men mer omfattande reformer av välfärdssystem, offentlig förvaltning och reglerade marknader har uteblivit.
När partiets parlamentsledamöter motsatte sig nedskärningar i bidrag och pensioner drog regeringen tillbaka förslagen.
Tufft läge i ekonomin
Samtidigt är det ekonomiska läget ansträngt. Tillväxten är svag och statens räntekostnader som andel av BNP ligger på den högsta nivån sedan slutet av 1980-talet.
Under onsdagen kom beskedet att den brittiska ekonomin bara växte med 0,1 procent under 2025 års sista kvartal, skriver The Guardian.
Upprustning, en åldrande befolkning och ett oförändrat välfärdssystem pressar de offentliga finanserna ytterligare.
Får kritik från vänster
Opinionsmätningar visar att en växande andel väljare anser att staten behöver minska.
Inom Labour ökar nu trycket från vänster.
Flera potentiella efterträdare står ideologiskt till vänster om Starmer, och partimedlemmarna förespråkar i hög grad höjda skatter och ökade offentliga utgifter.
Tories försöker komma tillbaka
Samtidigt är väljarstödet mer splittrat, och ett nyval skulle sannolikt kosta partiet många mandat.
Oppositionspartiet Reform UK leder i vissa mätningar men erbjuder enligt bedömare få konkreta ekonomiska reformförslag.
De konservativa, under Kemi Badenoch, försöker positionera sig för en förnyelse från höger, efter ett katastrofalt val senast.
