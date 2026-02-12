Skandalerna skakar Starmer – kan röstas bort

Storbritannien befinner sig åter i en period av politisk instabilitet.

Premiärminister Keir Starmer, landets fjärde regeringschef på fyra år, har försvagats kraftigt efter nya kontroverser och fallande opinionssiffror.

Efter Labours jordskredsseger 2024 talade han om ett decennium vid makten, men med lokalval om tolv veckor ifrågasätts nu hans framtid, skriver The Economist.

Splittrat parti

Krisen fördjupades efter uppgifter om att Starmer känt till omfattningen av den tidigare ambassadören Peter Mandelsons koppling till Jeffrey Epstein vid en utnämning.

Affären har skadat premiärministerns rykte som en stabil, om än något tråkig, ledare.

Flera centrala medarbetare har lämnat sina poster och även kabinettssekreteraren är på väg bort. Labour har en stor majoritet i parlamentet, men partiet är splittrat och präglat av försiktighet.