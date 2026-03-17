Le Pens parti går starkt – gamla mönster syns igen

Marine Le Pens Nationell samling gjorde ett imponerande första valresultat i flera franska kommuner i söndags. Partiet toppade listorna i ett 60‑tal städer och stärkte sina positioner i södra Frankrike.

Men än är det för tidigt att räkna hem en seger. Le Pen och hennes partivänner vet att den verkliga prövningen kommer i den andra valomgången, där rivaler traditionellt gör försök att gå samman för att blockera dem.

Läs också:

Gamla mönster syns igen

Historiskt har Nationell samling fallit på målsnöret trots ett starkt förstaval, skriver Politico. I Marseille skiljde bara drygt en procentenhet mellan partiets kandidat Franck Allisio och den sittande vänsterorienterade borgmästaren Benoît Payan.

Nu diskuterar mitten och högern möjliga strategier för att stoppa Allisio i nästa omgång.

I Nîmes och Toulon, där Nationell samling leder, är mönstret snarlikt. Motståndarna är fler och intresserade av att hitta samarbeten för att vinna valet.

Le Pen och resten av partiledningen försöker hitta liknande allianser på högerkanten, men än så länge är responsen sval.

ANNONS

Nice är det enda större fästet där Nationell samling faktiskt kan ta hem segern. Men det beror främst på högerpolitikern Eric Ciotti, som inte tillhör partiet, men står långt till höger och har en stark lokal maktbas.

En eventuell seger där skulle därför säga mer om Ciottis personliga position än om Nationell samlings nationella styrka.

Framgång – men inget genombrott

Valforskare varnar för att övertolka resultaten till Nationell samlings fördel. Nationell samling gör, precis som vid förra valet, starka lokala resultat, men det är fortfarande oklart om partiet lyckas bryta sitt historiska glas­tak inför 2027 års presidentval.

