Krigströttheten ökar i Ryssland – beskjuts över gränsen

I snart fyra år har kriget mellan Ryssland och Ukraina pågått, varje dag.

I den ryska gränsregionen Belgorod, bara några kilometer från Ukraina, blir tecknen på krigströtthet allt tydligare.

Området har under flera år varit direkt påverkat av strider, raketbeskjutning och drönarattacker – och nu håller stödet för kriget på att gradvis urholkas.

Väntar på ersättning

I byn Kozinka, mindre än en kilometer från den ukrainska gränsen, står husen tomma och nedsläckta, rapporterar The Economist som har varit på plats.

Myndigheterna stängde byn förra året efter upprepade ukrainska räder, och nästan alla av de omkring tusen invånarna har evakuerats.

De boende har utlovats ekonomisk kompensation för sina hus, men väntar fortfarande på ersättning. Ett fåtal personer har valt att stanna kvar trots riskerna.

Kontakterna över gränsen var tidigare täta. Många i området talar en blandning av ryska och ukrainska och har släkt och vänner på båda sidor.