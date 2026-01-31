Ukraina har svarat på ryska attacker med sina egna framstötar. Det har bidragit till en ökad krigströtthet bland ryssar på andra sidan gränsen.
Krigströttheten ökar i Ryssland – beskjuts över gränsen
I snart fyra år har kriget mellan Ryssland och Ukraina pågått, varje dag.
I den ryska gränsregionen Belgorod, bara några kilometer från Ukraina, blir tecknen på krigströtthet allt tydligare.
Området har under flera år varit direkt påverkat av strider, raketbeskjutning och drönarattacker – och nu håller stödet för kriget på att gradvis urholkas.
Väntar på ersättning
I byn Kozinka, mindre än en kilometer från den ukrainska gränsen, står husen tomma och nedsläckta, rapporterar The Economist som har varit på plats.
Myndigheterna stängde byn förra året efter upprepade ukrainska räder, och nästan alla av de omkring tusen invånarna har evakuerats.
De boende har utlovats ekonomisk kompensation för sina hus, men väntar fortfarande på ersättning. Ett fåtal personer har valt att stanna kvar trots riskerna.
Kontakterna över gränsen var tidigare täta. Många i området talar en blandning av ryska och ukrainska och har släkt och vänner på båda sidor.
Värmeverket attackerades
Före kriget var gränsen en del av vardagen, med handel, besök och gemensamma traditioner. I dag präglas regionen i stället av drönare över vägarna och en ständig osäkerhet.
Belgorod stad, som tidigare hade omkring 400 000 invånare, har krympt betydligt sedan kriget inleddes.
Under januari slogs regionens kraftförsörjning hårt efter attacker mot ett värmeverk, vilket ledde till oro för el- och värmebrist.
Skapat osäkerhet
Myndigheterna varnade till och med för en möjlig evakuering av staden om elen skulle slås ut helt. Trots detta fortsätter många invånare sina dagliga rutiner och ignorerar ofta flyglarmen.
Samtidigt ökar oron för den politiska utvecklingen. Regionala myndigheter har aviserat hårdare tag mot vad de kallar interna fiender och personer som sprider missnöje.
Det har skapat osäkerhet kring vad som får sägas offentligt, och många invånare undviker att tala öppet om vardagsproblemen nära fronten.
Många är uppgivna
Oberoende lokala initiativ och frivilliginsatser möts med misstänksamhet från staten.
Opinionsmätningar från lokala medier visar en utbredd känsla av uppgivenhet. Många upplever att livet står stilla och att framtiden är osäker.
Samtidigt uppges allt fler soldater försöka lämna sina kontrakt, utan framgång.
