Klassiska Stockholmskrogen tvingas stänga – i fem år

Kungliga Operan ska genomgå en omfattande renovering. Det får påverkan även på andra delar av verksamheten i lokalerna.

Den anrika restaurangen Operakällaren tvingas nämligen stänga i upp till fem år, skriver Fastighetsvärlden.

Samtidigt stänger flera andra välkända restauranger, barer och nattklubbar i operahuset under hela byggperioden.

Föreställningarna flyttas

Renoveringen, som leds av Statens fastighetsverk, väntas pågå mellan 2027 och 2032 och beräknas kosta omkring 3,5 miljarder kronor.

Under tiden flyttas opera- och balettföreställningarna till Gasklocka 2, där verksamheten ska bedrivas tillfälligt tills arbetet är klart.

För restaurang- och nöjesverksamheterna i operahuset finns däremot inga evakueringslokaler. Det innebär att flera etablerade verksamheter tvingas stänga helt under renoveringen.