Ända sedan 1700-talet har det serveras mat och dryck på Operakällaren i Stockholm. Men nu måste man stänga under flera år framöver.
Klassiska Stockholmskrogen tvingas stänga – i fem år
Kungliga Operan ska genomgå en omfattande renovering. Det får påverkan även på andra delar av verksamheten i lokalerna.
Den anrika restaurangen Operakällaren tvingas nämligen stänga i upp till fem år, skriver Fastighetsvärlden.
Samtidigt stänger flera andra välkända restauranger, barer och nattklubbar i operahuset under hela byggperioden.
Föreställningarna flyttas
Renoveringen, som leds av Statens fastighetsverk, väntas pågå mellan 2027 och 2032 och beräknas kosta omkring 3,5 miljarder kronor.
Under tiden flyttas opera- och balettföreställningarna till Gasklocka 2, där verksamheten ska bedrivas tillfälligt tills arbetet är klart.
För restaurang- och nöjesverksamheterna i operahuset finns däremot inga evakueringslokaler. Det innebär att flera etablerade verksamheter tvingas stänga helt under renoveringen.
Flera restauranger påverkas
Förutom Operakällaren påverkas även Café Opera, Bakfickan, Operaterrassen, Vinkällaren, Othilia och nattklubben END.
Tillsammans omfattar de sju verksamheterna omkring 4 700 kvadratmeter lokalyta i operahuset. Samtliga hyr sina lokaler av Statens fastighetsverk och drivs under samma paraplyorganisation.
Även restaurang Grodan Kungliga Operan påverkas av renoveringen.
Restaurangen ansvarar bland annat för pausserveringarna under föreställningar och driver även en egen restaurang samt personalmatsalen i byggnaden. Verksamheten måste stänga när renoveringsarbetet startar.
Håller öppet fram till slutet av året
Upprustningen av operahuset är ett av Statens fastighetsverks största projekt hittills. Hela byggnaden ska renoveras, samtidigt som vissa delar byggs om eller förändras.
I slutet av 2025 stod det klart att Skanska får uppdraget som entreprenör för projektet.
Trots det långa uppehållet finns planer på att verksamheterna ska återvända när operahuset öppnar igen efter renoveringen.
För vissa aktörer är det dock oklart om de kommer tillbaka, eftersom nya upphandlingar kan behöva genomföras när lokalerna tas i bruk igen.
Fram till slutet av 2026 fortsätter verksamheten i operahuset som vanligt innan renoveringen inleds året därpå.
