Irans budskap till fartygen: "Var extremt försiktiga"

Iran uppmanar alla olje­tankrar som passerar Hormuz­sundet till ”extrem försiktighet” efter att konflikten med USA och Israel eskalerat.

Landets utrikesdepartement framhåller att attacker mot militärbaser och annan infrastruktur i regionen är legitima enligt internationell rätt.

Samtidigt förbereder sig Iran för alla möjliga scenarier, inklusive en eventuell markinvasion, och mobiliserar resurser för att kunna försvara sig mot ytterligare angrepp, skriver CNBC.

Högre oljepris

Mojtaba Khamenei har utsetts till ny högste ledare efter sin far, Ali Khamenei, och iranska myndigheter betonar att valet av ledarskap är en nationell angelägenhet utan utländsk inblandning.

Blockeringen av Hormuz­sundet, en av världens mest trafikerade oljeleder, har drivit upp oljepriserna över 100 dollar per fat och ökat osäkerheten på energimarknaden.

Kan öka ytterligare

Iran ser sina åtgärder som försvar mot aggressiva handlingar från USA och dess allierade.

Handels- och transportföretag uppmanas till stor försiktighet, och analytiker varnar för ytterligare prisökningar så länge konflikten pågår.

”Så länge situationen är osäker anser jag att alla tankfartyg, all sjöfart, måste vara mycket försiktiga”, säger talespersonen Esmail Baghaei.