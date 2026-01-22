Efter ett uppmärksammat vd-mord har det blivit vanligare med personskydd för USA:s högsta chefer. Bara Meta betalade motsvarande 210 miljoner kronor för att skydda Mark Zuckerberg förra året.
Hotbild mot vd:ar – betalar 210 miljoner för personskydd
Amerikanska storbolag satsar allt mer på personskydd för sina högsta chefer i takt med att hotbilden mot företagsledare skärps.
Andelen bolag i S&P 500 som erbjuder säkerhets- och skyddstjänster till ledande befattningshavare har nära nog fördubblats sedan 2020.
Det visar en ny sammanställning från analysföretaget ISS-Corporate som Financial Times refererar till.
Ser över personskyddet
Under 2024 tillhandahöll 22,5 procent av bolagen i indexet någon form av säkerhetsförmån för högsta ledningen, jämfört med 12 procent fyra år tidigare.
Utvecklingen tog fart redan före mordet på UnitedHealthcare-chefen Brian Thompson i New York i december 2024, men händelsen har bidragit till att fler företag nu ser över sina skyddsarrangemang.
Den ökade vaksamheten sker mot bakgrund av flera uppmärksammade våldsdåd riktade mot offentliga personer i USA, där företagsledare, politiker och opinionsbildare i allt större utsträckning hamnat i fokus, skriver FT.
Vanligare med hot
Samtidigt har hot och trakasserier via sociala medier blivit vanligare, vilket ytterligare har höjt risknivån för personer i ledande positioner.
Kostnaderna för skydd varierar kraftigt mellan bolag och sektorer. UnitedHealth Group redovisade säkerhetsutgifter på nära 1,7 miljoner dollar för sin högsta ledning under 2024.
Amazon ökade sina utgifter för vd-skydd till drygt en miljon dollar, medan skyddet för grundaren Jeff Bezos uppgick till ännu högre belopp.
Dyrt för Meta
Meta hör till företagen med störst utgifter, med sammanlagda kostnader på över 24 miljoner dollar för vd:n Mark Zuckerberg och dennes familj under räkenskapsåret 2024.
Flera bolag har på senare tid för första gången öppet redovisat satsningar på personskydd.
Walmart uppgav i sin senaste bolagsstyrningsrapport att en extern säkerhetsbedömning genomförts för koncernchefen, medan Broadcom etablerat ett formellt säkerhetsprogram för sin högsta chef.
Krav på beväpnad chaufför
Johnson & Johnson har infört krav på beväpnad chaufför och säkrat tjänstefordon för sin vd vid all resa, både i tjänsten och privat.
Inom hälsosektorn har hotbilden fått särskild uppmärksamhet. Centene Corporation kopplar sina ökade säkerhetskostnader till de bredare säkerhetsutmaningar som vårdchefer möter i dagens klimat.
