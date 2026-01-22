Hotbild mot vd:ar – betalar 210 miljoner för personskydd

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Amerikanska storbolag satsar allt mer på personskydd för sina högsta chefer i takt med att hotbilden mot företagsledare skärps.

Andelen bolag i S&P 500 som erbjuder säkerhets- och skyddstjänster till ledande befattningshavare har nära nog fördubblats sedan 2020.

Det visar en ny sammanställning från analysföretaget ISS-Corporate som Financial Times refererar till.

Ser över personskyddet

Under 2024 tillhandahöll 22,5 procent av bolagen i indexet någon form av säkerhetsförmån för högsta ledningen, jämfört med 12 procent fyra år tidigare.

Utvecklingen tog fart redan före mordet på UnitedHealthcare-chefen Brian Thompson i New York i december 2024, men händelsen har bidragit till att fler företag nu ser över sina skyddsarrangemang.

Den ökade vaksamheten sker mot bakgrund av flera uppmärksammade våldsdåd riktade mot offentliga personer i USA, där företagsledare, politiker och opinionsbildare i allt större utsträckning hamnat i fokus, skriver FT.