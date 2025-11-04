Hårt pressad vindjätte säljer världens största park

Hornsea 3 är tänkt att bli världens största havsbaserade vindkraftpark och ligger utanför den brittiska östkusten.

Nu har den bytt ägare, åtminstone till hälften.

Den hårt pressade vindkraftsjätten Ørsted säljer nämligen halva parken till amerikanska investerarna Apollo Global Management i en affär värd 6,5 miljarder dollar, skriver Financial Times.

Behövde sälja

Försäljningen ger nytt kapital till ett bolag som pressats hårt av stigande kostnader, räntehöjningar och politisk osäkerhet.

Hornsea 3, som fortfarande byggs ut i Nordsjön utanför Storbritannien, får en kapacitet på 2,9 gigawatt och ska kunna leverera el till tre miljoner hushåll.

Den danska staten är en storägare i bolaget som har haft finansiella utmaningar ett tag. (Foto: Sebastian Elias Uth/AP/TT).

Projektet är en central del i Storbritanniens mål om ett koldioxidfritt elsystem till 2030.

För Ørsted markerar försäljningen en viktig milstolpe i ett omfattande försäljnings- och sparprogram som syftar till att återställa bolagets finansiella styrka efter flera svåra år.