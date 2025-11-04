Realtid
Hårt pressad vindjätte säljer världens största park

Ørsted
Ørsteds vd Rasmus Errboe, som tog över rodret i vintras, har nu fått ett viktigt tillskott till kassan. (Foto: Ørsted/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Stigande kostnader har tvingat den danska vindkraftsjätten Ørsted att vidta åtgärder. Efter ett stort sparpaket väljer man nu att sälja halva delen av ett enormt innehav.

Hornsea 3 är tänkt att bli världens största havsbaserade vindkraftpark och ligger utanför den brittiska östkusten.

Nu har den bytt ägare, åtminstone till hälften.

Den hårt pressade vindkraftsjätten Ørsted säljer nämligen halva parken till amerikanska investerarna Apollo Global Management i en affär värd 6,5 miljarder dollar, skriver Financial Times.

Behövde sälja

Försäljningen ger nytt kapital till ett bolag som pressats hårt av stigande kostnader, räntehöjningar och politisk osäkerhet.

Hornsea 3, som fortfarande byggs ut i Nordsjön utanför Storbritannien, får en kapacitet på 2,9 gigawatt och ska kunna leverera el till tre miljoner hushåll.

Den danska staten är en storägare i bolaget som har haft finansiella utmaningar ett tag. (Foto: Sebastian Elias Uth/AP/TT).

Projektet är en central del i Storbritanniens mål om ett koldioxidfritt elsystem till 2030.

För Ørsted markerar försäljningen en viktig milstolpe i ett omfattande försäljnings- och sparprogram som syftar till att återställa bolagets finansiella styrka efter flera svåra år.

Trump har satt käppar i hjulet

Bolaget, som till hälften ägs av den danska staten, har tvingats hantera ett skifte i vindkraftsbranschen där marginalerna pressats av högre räntor och dyrare leveranskedjor.

I USA har dessutom politiska beslut bromsat utvecklingen. Efter att Donald Trumps administration försökt stoppa flera havsbaserade vindkraftsprojekt tvingades Ørsted avbryta två stora satsningar och genomföra en nyemission på nio miljarder dollar.

Samtidigt som energijättarna skalar ned sina mest kapitalkrävande projekt sker en tydlig förskjutning i Norden.

Entreprenörer sticker upp

Nya entreprenörsdrivna bolag tar täten inom elektrobränslen – en sektor som spås bli avgörande för att minska utsläppen från transportsektorn.

En kartläggning från Dagens industri visar att minst 18 nya nordiska anläggningar för e-metanol och e-metan är under utveckling.

Danska European Energy leder utvecklingen med sin anläggning i Kassø, som producerar 32 000 ton e-metanol per år – världens största i sitt slag.

Tvingades lägga ner

Även svenska Liquid Wind växer snabbt med sex projekt i Sverige och Finland, där man trots motgångar fortsätter bygga ut sin verksamhet.

Ørsted var en gång del av den rörelsen. 2022 köpte bolaget Liquid Winds första anläggning i Örnsköldsvik, men lade ned projektet två år senare när marknaden för flytande e-bränslen utvecklades långsammare än väntat.

När kapitalintensiva jättar som Ørsted och Statkraft drar sig tillbaka tar alltså mindre, snabbfotade aktörer över utvecklingen, enligt Di:s genomgång.

