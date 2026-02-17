Forskare har nu bekräftat att mikroplaster sprids till de mest isolerade platserna på jorden, från Grönlands glaciärer till Antarktis markekosystem.
Plastdamm från dina bildäck hittat på orörda glaciärer
Den inuitiske forskaren Kristian Louis Jensen har tillbringat det senaste decenniet med att paddla kajak genom vad han beskriver som planetens mest orörda miljöer.
Under sin senaste expedition till en avlägsen glaciär på östra Grönland, hundratals kilometer från närmaste väg, gjorde han en oväntad upptäckt: partiklar från bildäck i proverna, skriver Euronews.
”Att hitta dem på en orörd glaciär i östra Grönland var en chock, eftersom det bekräftade en skrämmande tes: dessa partiklar är inte längre bara ett urbant problem. De har blivit damm, luftburna, och har färdats tusentals kilometer till Arktis”, säger Jensen till Euronews.
Med mer än fem miljarder däck på vägarna globalt förlorar varje däck omkring 10–30 procent av sin massa under sin livstid.
”Den massan försvinner inte”, förklarar Jensen. ”Den bryts ned till giftigt damm som hamnar i början av vår näringskedja.”
Antarktis enda insekt drabbad
Parallellt med Jensens fynd har ett internationellt forskarteam lett av University of Kentucky publicerat den första studien som bekräftar mikroplaster inuti viltfångade antarktiska insekter.
Belgica antarctica, en knottliknande mygga stor som ett riskorn och den enda insekt som är endemisk för Antarktis, visade sig redan konsumera plastpartiklar.
Forskarna analyserade 40 larver insamlade från 20 platser längs Antarktiska halvön under en forskningsresa 2023 och identifierade två mikroplastfragment. Även om antalet var lågt ser forskaren Jack Devlin det som en varningssignal.
”Antarktis har fortfarande mycket lägre plastnivåer än resten av planeten, och det är goda nyheter”, säger Devlin.
”Men vi kan nu säga att de tar sig in i systemet, och vid tillräckligt höga nivåer börjar de förändra insekternas energibalans.”
Laboratorietester visade att larver som exponerades för högre halter av mikroplaster hade reducerade fettreserver, trots att deras överlevnad och grundläggande metabolism verkade opåverkade. Fett är avgörande för energilagring i Antarktis extrema klimat.
Ifrågasatta studier om plast i människan
Medan bevisen för mikroplasternas spridning i naturen stärks, har flera uppmärksammade studier om plast i människokroppen nu ifrågasatts av forskare, rapporterar The Guardian.
Kritikerna menar att fynd av mikroplaster i hjärnor, testiklar, placentor och artärer sannolikt beror på kontaminering och falska positiva resultat.
”Det här är verkligen en bomb”, säger kemisten Roger Kuhlman till The Guardian.
”Detta tvingar oss att omvärdera allt vi tror oss veta om mikroplaster i kroppen.”
En av de mest kritiserade studierna, publicerad i februari, hävdade att nivåerna av mikroplaster i mänskliga hjärnor ökade snabbt. Kritikerna påpekar att hjärnan består av cirka 60 procent fett, vilket kan ge falska positiva resultat för polyeten vid den analysmetod som användes.
Dr Cassandra Rauert vid University of Queensland menar att många rapporterade koncentrationer är ”fullständigt orealistiska” och att vanliga kvalitetskontroller ibland förbisetts.
”Jag har inte sett bevis för att partiklar mellan 3 och 30 mikrometer kan passera in i blodomloppet”, säger hon till The Guardian.
Forskarna betonar att bristfälliga studier riskerar att leda till felriktad policy eller ge plastindustrins lobbyister ammunition att avfärda verkliga problem.
Krav på utökad reglering
Kristian Louis Jensen driver nu kampanj för att utvidga regleringen av utsläpp från fordon.
”Just nu reglerar vi vad som kommer ut ur avgasröret, men vi ignorerar vad som slits av från däcken”, säger han till Euronews.
Han har lanserat koalitionen Black Carbon vid Arctic Frontiers-konferensen denna månad, med målet att säkra nationella och internationella åtaganden om att minska utsläppen av däckpartiklar.
”Vi befinner oss i ’slutet av röret’, där vi andas in och äter föroreningar från fordon som körs på andra kontinenter”, säger Jensen.