Plastdamm från dina bildäck hittat på orörda glaciärer

Den inuitiske forskaren Kristian Louis Jensen har tillbringat det senaste decenniet med att paddla kajak genom vad han beskriver som planetens mest orörda miljöer.

Under sin senaste expedition till en avlägsen glaciär på östra Grönland, hundratals kilometer från närmaste väg, gjorde han en oväntad upptäckt: partiklar från bildäck i proverna, skriver Euronews.

”Att hitta dem på en orörd glaciär i östra Grönland var en chock, eftersom det bekräftade en skrämmande tes: dessa partiklar är inte längre bara ett urbant problem. De har blivit damm, luftburna, och har färdats tusentals kilometer till Arktis”, säger Jensen till Euronews.

Med mer än fem miljarder däck på vägarna globalt förlorar varje däck omkring 10–30 procent av sin massa under sin livstid.

”Den massan försvinner inte”, förklarar Jensen. ”Den bryts ned till giftigt damm som hamnar i början av vår näringskedja.”

Antarktis enda insekt drabbad

Parallellt med Jensens fynd har ett internationellt forskarteam lett av University of Kentucky publicerat den första studien som bekräftar mikroplaster inuti viltfångade antarktiska insekter.

Belgica antarctica, en knottliknande mygga stor som ett riskorn och den enda insekt som är endemisk för Antarktis, visade sig redan konsumera plastpartiklar.

Antarktis enda insekt har upptäckts innehålla mikroplaster. (Foto: Tasteofcrayons/Wikimedia Commons/Public Domain)

Forskarna analyserade 40 larver insamlade från 20 platser längs Antarktiska halvön under en forskningsresa 2023 och identifierade två mikroplastfragment. Även om antalet var lågt ser forskaren Jack Devlin det som en varningssignal.

”Antarktis har fortfarande mycket lägre plastnivåer än resten av planeten, och det är goda nyheter”, säger Devlin.

”Men vi kan nu säga att de tar sig in i systemet, och vid tillräckligt höga nivåer börjar de förändra insekternas energibalans.”

Laboratorietester visade att larver som exponerades för högre halter av mikroplaster hade reducerade fettreserver, trots att deras överlevnad och grundläggande metabolism verkade opåverkade. Fett är avgörande för energilagring i Antarktis extrema klimat.