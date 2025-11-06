Smartare beslut om verkliga problem börjar med bättre data. Jordobservation kan ge just det tack vare europeiska satsningar på att öppna upp tillgången till de enorma mängder satellitdata som samlas in varje dag.
Ögon i skyn – satelliter för bättre liv på jorden
Föreställ dig att rymdteknik används inte bara för att utforska stjärnorna, utan för att stoppa sjukdomsutbrott innan de ens har börjat eller för att förutse och övervaka naturkatastrofer som översvämningar.
Det är precis vad europeiska forskare gör med jordobservation (Earth Observation, EO) – de omvandlar satellitdata till praktiska lösningar som skyddar både människor och planeten.
Myggövervakning
Sedan 2020 har den banbrytande tjänsten Early Warning System for Mosquito-Borne Diseases (EYWA) spårat myggornas fortplantningsområden med hjälp av högupplösta satellitbilder. Varför? När klimatförändringar bidrar till spridning av myggburna sjukdomar kan tidig information rädda liv.
Enligt Haris Kontoes, forskningschef vid Institutet för astronomi, astrofysik, rymdtillämpningar och fjärranalys vid Atens nationalobservatorium i Grekland, är detta ett gott exempel på hur EO-data kan omsättas i praktiken.
”Det har alltid varit ett stort problem eftersom miljontals människor drabbas världen över, men under de senaste tio åren har dessa sjukdomar spridits allt mer i Europa – till och med i Nordeuropa”, säger Haris, som är koordinator för EYWA.
EYWA skyddar 30 miljoner människor
EYWA:s databaserade system hjälper lokala myndigheter att agera snabbt – och rikta insatser mot fortplantningsområden innan myggorna hinner föröka sig.
Vad är resultatet? I vissa områden har myggpopulationerna halverats. I dag skyddar EYWA omkring 30 miljoner människor – från jordbrukare i Grekland till invånare i Kamerun.
Bakom framgången står ett tvärvetenskapligt, globalt team lett av Atens nationalobservatorium, i samarbete med experter inom jordobservation, hälsa, klimatmodellering och dataanalys.
Jordobservationsdata för vardagens problem
EYWA är bara ett av många framgångsexempel inom en bredare rörelse som främjar användningen av EO-data för praktisk nytta.
European Group on Earth Observations (EuroGEO), Europas bidrag till det globala GEO-samarbetet, för samman regeringar, forskare och företag i syfte att använda satellitdata på konkreta sätt inom områden som katastrofhantering, jordbruk, hälsa och klimatanpassning.
Till exempel hjälpte EuroGEO:s snabba översvämningsövervakningstjänst samhällen i Centraleuropa att hantera förödande översvämningar år 2024.
Och mer är på väg. Marknaden för EO-data förväntas nästan tredubblas till 2030, men en stor del av dessa värdefulla data är fortfarande outnyttjade.
Från pilotprojekt till permanenta lösningar
EYWA var en av fallstudierna i det EU-finansierade e-shape-projektet, som testade 37 olika tillämpningar både inom och utanför Europa.
Dessa pilotprojekt har visat vad som är möjligt när forskare och slutanvändare utvecklar verktyg tillsammans, med allt från spårning av luftföroreningar till prognostisering av vattenförhållanden för dykare.
Utmaningen ligger i att växa.
”Hållbarhet är beroende av finansiering och att man uppfyller verkliga behov”, säger Haris Kontoes. ”Det attraherar i sin tur ytterligare investeringar, även från den privata sektorn.”
EYWA har redan fått stöd från EU, Hellenic Foundation for Research and Innovation, Bill & Melinda Gates Foundation och Horizon Prize on Early Warning for Epidemics. Målet är dock att göra sådana tjänster permanenta.
”Användare av EO vill se att det de gör är hållbart”, säger Haris.
Kraften i samskapande
EuroGEO främjar ”samskapande” – utveckling av verktyg i nära samarbete med dem som faktiskt använder dem.
”Det handlar om att prata med användarna, engagera dem och bygga samarbete”, säger professor Thierry Ranchin, chef för Centre for Observation, Impacts, Energy vid Mines Paris – PSL, som ledde initiativet e-shape.
Denna metod ligger till grund för nästa fas av EuroGEO, som omfattar skapandet av en stark och permanent styrningsstruktur under ett EuroGEO-sekretariat (EuroGEOSec).
Till skillnad från tidigare initiativ handlar det inte om att starta nya pilotprojekt, utan om att koppla samman befintliga, göra dem långsiktiga och bryta ner barriärer mellan data, program och människor.
Integration och samarbete
Denna utveckling mot större integration och samarbete återspeglas i #OneEuroGEO, som belyser Europas ambition att bygga ett verkligt sammanlänkat ekosystem för jordobservation.
Det sker genom EuroGEO Action Groups – specialiserade grupper som arbetar med frågor inom bland annat katastrofberedskap, hälsa, jordbruk och energi.
Dessa grupper delar inte bara data; de kombinerar verktyg, modeller och expertis, använder molninfrastruktur, öppnar åtkomst till IoT-nätverk och tillhandahåller utbildning för lokala användare.
Data som arbetar för människor
Ett centralt mål är att minska avståndet mellan dem som samlar in satellitdata och dem som behöver den. EuroGEO-teamet hoppas att detta ska göra det enklare för lokala myndigheter och nationella organ att dra nytta av satellitbaserade insikter, till exempel för sjukdomsbekämpning och klimatanpassning.
I dagsläget strömmar över 100 terabyte EO-data in varje dag från program som Copernicus och Destination Earth. Men alltför ofta kan lokala myndigheter och fältpersonal inte få tillgång till eller använda dessa data.
EuroGEOSec syftar till att ändra på det – så att en tjänsteman inom hälsosektorn i Portugal kan använda samma satellitdata som en nationell myndighet i Bryssel.
”Det finns i dag en fragmentering inom EU:s landskap”, säger Ranchin. ”Vi arbetar för att minska den, men det kräver mycket samordning.”
EO-data förändrar livet på jorden
År 2025 planerar EuroGEOSec att ta fram en färdplan som gör EO-data enklare att komma åt och använda för ministerier, kommuner och även enskilda medborgare.
”Det kommer att ske en explosion av EO-data under de kommande åren”, säger Thierry. ”Frågan är nu hur vi kan se till att den används på bästa sätt inom så många områden som möjligt.”
Från rymdbaserad myggkontroll till översvämningsvarningar i realtid är svaret tydligt: det som fångas i omloppsbana kan bidra till att göra livet på jorden bättre.
Av Gareth Willmer
Forskningen i den här artikeln finansierades av EU:s Horizon-program. Intervjuobjektens åsikter speglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikter.
Den här artikeln publicerades ursprungligen i Horizon, EU:s tidning för forskning och innovation.
