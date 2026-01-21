21 jan. 2026

Inte längre kris – nu är världen i vattenkonkurs

Torka, som här i Brasilien, blir ett allt större problem runt om i världen. (Foto: Edmar Barros / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Världen har lämnat vattenkrisens tid bakom sig och befinner sig nu i ett tillstånd av global vattenkonkurs med irreversibla konsekvenser. Det enligt en ny FN-rapport.

Rapportens författare, Kaveh Madani, som är chef för FN:s universitets institut för vatten, miljö och hälsa, menar att termer som ”vattenkris” inte längre fångar situationens allvar.

”Om du fortsätter kalla det här en kris, antyder du att det är tillfälligt. Att det är en chock och att vi kan mildra det”, säger Madani till CNN.

Med konkurs är det fortfarande viktigt att åtgärda problemen där det går menar Madani.

”Men du måste också anpassa dig till en ny verklighet, till nya förhållanden som är mer restriktiva än tidigare”, förklarar han.

Vattenkonkurs – dessa storstäder drabbas

Konkurs i vatten

Konceptet vattenkonkurs liknar det inom ekonomin.

Naturen tillhandahåller inkomst i form av regn och snö, men världen spenderar mer än den får in genom att utvinna från floder, sjöar, våtmarker och underjordiska grundvattenlager i en mycket snabbare takt än de fylls på. Vilket leder till en skuld.

Kabul kan vara helt torrlagt om fyra år. (Foto: Mohammad Husaini / Unsplash)

Klimatförändringar med värme och torka förvärrar problemet genom att minska tillgängligt vatten.

Statistiken i rapporten är skrämmande. Mer än 50 procent av planetens stora sjöar har förlorat vatten sedan 1990, 70 procent av de större grundvattenlagren är i långsiktig nedgång, och en våtmarksyta nästan lika stor som EU har försvunnit de senaste 50 åren. Glaciärerna har krympt med 30 procent sedan 1970.

Stor del av befolkningen drabbas

Enligt FN-rapporten lever nästan tre fjärdedelar av världens befolkning i länder som klassificeras som vattenosäkra eller kritiskt vatterosäkra.

Cirka fyra miljarder människor upplever allvarlig vattenbrist under minst en månad varje år, medan torka beräknas kosta 307 miljarder dollar årligen.

Vissa regioner drabbas hårdare än andra. Mellanöstern och Nordafrika kämpar med hög vattenstress och extrem klimatkänslighet.

Delar av Sydasien upplever kronisk nedgång i vatten på grund av grundvattenberoende jordbruk och växande urbana befolkningar.

Även sydvästra USA är en problemzon, med Coloradofloden som ett tydligt exempel där vattendelninavtal bygger på miljöförhållanden som inte längre existerar.

Flera städer är hotade

Flera stora städer är hotade. Bland annat Afghanistans huvudstad Kabul som i dag har en befolkning på 6 miljoner kan stå utan vatten om fyra år om inget görs.

Även städer som Los Angeles, Las Vegas och Teheran ligger i farozonen.

Madani betonar att erkännandet av vattenkonkurs kan hjälpa länder att gå från kortsiktigt krishantering till långsiktiga strategier. ”

Genom att erkänna verkligheten av vattenkonkurs kan vi äntligen göra de svåra val som kommer att skydda människor, ekonomier och ekosystem. Ju längre vi dröjer, desto djupare växer underskottet”, säger han.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

