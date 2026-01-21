Inte längre kris – nu är världen i vattenkonkurs

Rapportens författare, Kaveh Madani, som är chef för FN:s universitets institut för vatten, miljö och hälsa, menar att termer som ”vattenkris” inte längre fångar situationens allvar.

”Om du fortsätter kalla det här en kris, antyder du att det är tillfälligt. Att det är en chock och att vi kan mildra det”, säger Madani till CNN.

Med konkurs är det fortfarande viktigt att åtgärda problemen där det går menar Madani.

”Men du måste också anpassa dig till en ny verklighet, till nya förhållanden som är mer restriktiva än tidigare”, förklarar han.

Konkurs i vatten

Konceptet vattenkonkurs liknar det inom ekonomin.

Naturen tillhandahåller inkomst i form av regn och snö, men världen spenderar mer än den får in genom att utvinna från floder, sjöar, våtmarker och underjordiska grundvattenlager i en mycket snabbare takt än de fylls på. Vilket leder till en skuld.

Kabul kan vara helt torrlagt om fyra år. (Foto: Mohammad Husaini / Unsplash)

Klimatförändringar med värme och torka förvärrar problemet genom att minska tillgängligt vatten.

Statistiken i rapporten är skrämmande. Mer än 50 procent av planetens stora sjöar har förlorat vatten sedan 1990, 70 procent av de större grundvattenlagren är i långsiktig nedgång, och en våtmarksyta nästan lika stor som EU har försvunnit de senaste 50 åren. Glaciärerna har krympt med 30 procent sedan 1970.