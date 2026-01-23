EU:s energiomställning accelererar – USA varnar för beroendefälla

Det visar årsrapporten European Electricity Review 2025 som beskrivs som ett ’avgörande tipping point’ för Europas energisystem och den pågående energiomställningen.

Enligt analysen genererade vind- och solkraft tillsammans 30 procent av unionens el, medan kol, olja och gas stod för 29 procent. Det markerar ett symboliskt och strategiskt viktigt skifte för ett EU som länge kämpat med energiberoende och geopolitisk sårbarhet, rapporterar The Guardian.

Beatrice Petrovich, analytiker vid Ember och huvudförfattare till rapporten, framhåller att utvecklingen sträcker sig långt bortom energisektorn. Hon menar att Europas beroende av importerade fossila bränslen blivit allt mer riskfyllt i en tid av politisk instabilitet.

Samtidigt ökar spänningarna med USA, som är EU:s största leverantör av flytande naturgas. Vid ett möte i Davos kritiserade USA:s handelsminister Europas snabba omställning och varnade för att bristen på inhemska batterifabriker riskerar att göra EU mer beroende av Kina.

Energiskiftet i Europa sker samtidigt som geopolitiska spänningar hårdnar kring gasleveranser, handelskonflikter och beroendet av kinesisk teknik (Foto: Metamorworks/Route66/Bobbi/Neirfy).

Solkraft stod för den största ökningen och nådde rekordhöga 13 procent av EU:s elproduktion. I fem medlemsländer, däribland Nederländerna, översteg solenergin 20 procent.

Vindkraften minskade något jämfört med året innan men förblev näst största energikälla med 17 procent. Samtidigt föll kolkraften till historiskt låga nivåer under 10 procent, främst koncentrerad till Tyskland och Polen.

