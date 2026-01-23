Vind- och solkraft stod för första gången för en större andel av EU:s elproduktion än fossila bränslen under 2025.
EU:s energiomställning accelererar – USA varnar för beroendefälla
Det visar årsrapporten European Electricity Review 2025 som beskrivs som ett ’avgörande tipping point’ för Europas energisystem och den pågående energiomställningen.
Enligt analysen genererade vind- och solkraft tillsammans 30 procent av unionens el, medan kol, olja och gas stod för 29 procent. Det markerar ett symboliskt och strategiskt viktigt skifte för ett EU som länge kämpat med energiberoende och geopolitisk sårbarhet, rapporterar The Guardian.
Elpriser under noll i rekordfart – Europas gröna energi skapar kaos
USA varnar för Europas växande beroende av Kina
Beatrice Petrovich, analytiker vid Ember och huvudförfattare till rapporten, framhåller att utvecklingen sträcker sig långt bortom energisektorn. Hon menar att Europas beroende av importerade fossila bränslen blivit allt mer riskfyllt i en tid av politisk instabilitet.
Samtidigt ökar spänningarna med USA, som är EU:s största leverantör av flytande naturgas. Vid ett möte i Davos kritiserade USA:s handelsminister Europas snabba omställning och varnade för att bristen på inhemska batterifabriker riskerar att göra EU mer beroende av Kina.
Solkraft stod för den största ökningen och nådde rekordhöga 13 procent av EU:s elproduktion. I fem medlemsländer, däribland Nederländerna, översteg solenergin 20 procent.
Vindkraften minskade något jämfört med året innan men förblev näst största energikälla med 17 procent. Samtidigt föll kolkraften till historiskt låga nivåer under 10 procent, främst koncentrerad till Tyskland och Polen.
Analytiker pekar nu på att nästa stora utmaning inte är produktionen utan infrastrukturen. Europas elnät är inte anpassat för de snabbt växande mängderna variabel förnybar energi, vilket riskerar att bromsa energiomställningen.
Men utvecklingen ser annorlunda ut i Sverige. Här varnar Eolus vd Per Witalisson för att landet riskerar att halka efter när utbyggnaden av ny förnybar el inte matchar industrins behov. ”Elpriserna är för låga för att stimulera en ny utbyggnad, och företag vågar inte investera om de inte vet att det finns tillräckligt mycket el”, säger han.
Batterilagring växer dock snabbt. Italien kan enligt rapporten vara på väg att följa Kaliforniens modell där batterier täcker en betydande del av kvällstopparna.
Petrovich menar att utvecklingen bör få beslutsfattare att ompröva planerna på nya gaskraftverk, som riskerar att bli dyra och kortlivade investeringar.