Gängen tar Polisens tid – fler vardagsbrott ligger ouppklarade

Flera orsaker till utfallet

Brå har inte analyserat orsakerna till att antalet uppklarade mängdbrott minskat, men en förklaring kan vara att polisen prioriterat den grova brottsligheten.

De flesta nyanställda är civila

Antalet poliser har bara vuxit med 19 procent sedan 2016, vilket kan vara en förklaring till sifforna.

Istället har antalet civilanställda ökat med 90 procent. De sitter på många specialistkompetenser som stärker utredningsverksamheten som är relevant för grova brott.

”Det är naturligt att det tar tid att utbilda poliser, medan civilanställda snabbt kan fylla funktioner som stöder kärnverksamheten,” förklarar Östervall.

Satsningen på polisen måste fortsätta

Brå pekar på att polisen ofta valt att prioritera den grova brottsligheten. Samtidigt har man i arbetet med att komma åt grov brottslighet aktivt utvecklat arbetssätten.

Östervall menar att det tänket borde breddas till hela uppdraget.

”Det som kanske har mest effekt på polisens resultat är frågor om arbetssätt, ledning och till och med kultur, alltså vad man gör i det faktiska dagliga arbetet”, säger han.

