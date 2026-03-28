Polisen har vuxit med 10 000 anställda sedan 2017 och blivit bättre på den grova brottsligheten. Men uppklaringen av mängdbrott har ändå minskat.
Gängen tar Polisens tid – fler vardagsbrott ligger ouppklarade
Våren 2017 beslutade regeringen att Polismyndigheten skulle växa med 10 000 personer fram till 2024. Målet var att stärka och utveckla svensk polis.
I samband med storsatsningen fick Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera utfallet.
Uppklarade mängdbrott har minskat
Nu har de presenterat sin slutrapport, där det framgår att uppklaringen av så kallade mängdbrott, som exempelvis bedrägerier, stölder och skadegörelse, minskat från 13 till 11 procent trots fler poliser.
”Polisen har blivit bättre på att hantera grova våldsbrott kopplade till kriminella nätverk, men det har skett på bekostnad av mängdbrotten,” säger Albin Östervall, utredare på Brå, till TN.
Flera orsaker till utfallet
Brå har inte analyserat orsakerna till att antalet uppklarade mängdbrott minskat, men en förklaring kan vara att polisen prioriterat den grova brottsligheten.
De flesta nyanställda är civila
Antalet poliser har bara vuxit med 19 procent sedan 2016, vilket kan vara en förklaring till sifforna.
Istället har antalet civilanställda ökat med 90 procent. De sitter på många specialistkompetenser som stärker utredningsverksamheten som är relevant för grova brott.
”Det är naturligt att det tar tid att utbilda poliser, medan civilanställda snabbt kan fylla funktioner som stöder kärnverksamheten,” förklarar Östervall.
Satsningen på polisen måste fortsätta
Brå pekar på att polisen ofta valt att prioritera den grova brottsligheten. Samtidigt har man i arbetet med att komma åt grov brottslighet aktivt utvecklat arbetssätten.
Östervall menar att det tänket borde breddas till hela uppdraget.
”Det som kanske har mest effekt på polisens resultat är frågor om arbetssätt, ledning och till och med kultur, alltså vad man gör i det faktiska dagliga arbetet”, säger han.
