Forskare: Åtta timmar är en myt – så mycket ska du sova

Den ofta upprepade rekommendationen om att vuxna behöver åtta timmars sömn per natt får nu mothugg från forskarhåll.

Enligt Harvardprofessorn och evolutionsbiologen Daniel E. Lieberman saknar den så kallade åttatimmarsregeln vetenskaplig grund.

Ny forskning tyder i stället på att den optimala sömnlängden för många friska vuxna ligger närmare sju timmar, skriver Fortune.

”Bara nonsens”

Lieberman menar att föreställningen om åtta timmars sömn växte fram under industrialiseringen, då arbetsdagar och fabriksrutiner skapade ett behov av standardiserade dygnsrytmer.

I samhällen utan elektriskt ljus sover människor i regel sex till sju timmar per natt, vilket enligt forskningen bättre speglar människans naturliga sömnmönster.

”Den här idén att naturliga människor sover åtta timmar per natt är bara nonsens”, sa Lieberman tidigare i år i podcasten The Diary of a CEO.

Stora epidemiologiska studier visar dessutom ett samband mellan sömn och hälsa som innebär att både kort och lång sömn är kopplade till ökade risker för sjukdom och förtida död.