Forskare: Åtta timmar är en myt – så mycket ska du sova

Att sova är viktigt, men det är inte alltid längden som avgör hur bra återhämtningen blir. (Foto: Pexels).
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Blir du stressad om du inte får åtta timmars sömn varje natt? Det behöver du inte bli. Enligt en välkänd forskare krävs det mindre sömn än så.

Den ofta upprepade rekommendationen om att vuxna behöver åtta timmars sömn per natt får nu mothugg från forskarhåll.

Enligt Harvardprofessorn och evolutionsbiologen Daniel E. Lieberman saknar den så kallade åttatimmarsregeln vetenskaplig grund.

Ny forskning tyder i stället på att den optimala sömnlängden för många friska vuxna ligger närmare sju timmar, skriver Fortune.

”Bara nonsens”

Lieberman menar att föreställningen om åtta timmars sömn växte fram under industrialiseringen, då arbetsdagar och fabriksrutiner skapade ett behov av standardiserade dygnsrytmer.

I samhällen utan elektriskt ljus sover människor i regel sex till sju timmar per natt, vilket enligt forskningen bättre speglar människans naturliga sömnmönster.

”Den här idén att naturliga människor sover åtta timmar per natt är bara nonsens”, sa Lieberman tidigare i år i podcasten The Diary of a CEO.

Stora epidemiologiska studier visar dessutom ett samband mellan sömn och hälsa som innebär att både kort och lång sömn är kopplade till ökade risker för sjukdom och förtida död.

Kan tyda på hälsoproblem

Den lägsta risknivån återfinns oftast vid omkring sju timmars sömn. Längre sovtid kan i vissa fall vara en följd av underliggande hälsoproblem snarare än ett tecken på ökat behov.

Rekommendationerna från den amerikanska sömnmedicinska akademin samt Mayo Clinic anger numera att vuxna bör sova minst sju timmar per natt, snarare än att sträva efter ett fast åttatimmarsmål.

Samtidigt betonar experter att sömnbehovet varierar mellan individer beroende på ålder, livsstil och hälsotillstånd.

Kvalitet viktigare än kvantitet

I stället för att fokusera på en exakt siffra lyfts kvalitet och regelbundenhet fram som avgörande faktorer.

Stabil dygnsrytm, god sömnhygien och minskad exponering för skärmljus på kvällen är viktiga komponenter för återhämtning och prestationsförmåga.

Forskningen understryker att sömnbrist under sju timmar kan påverka immunförsvar, ämnesomsättning och kognitiv funktion negativt.

Men även kroniskt lång sömn, över nio timmar, har kopplats till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och annan ohälsa.

