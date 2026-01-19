19 jan. 2026

Tolv personer äger mer än halva världens befolkning

Förmögenhetsklyftorna ökar. Bild på fattigt område i kontrast till bild på skyskrapor
Förmögenhetsklyftorna ökar i världen. 12 personer äger mer än hälften av världens befolkning. (Foto: Magda Ehlers, Joecho-16)
Karin Andersen
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Den globala fattigdomsbekämpningen har i stort sett stagnerat, samtidigt som förmögenhetsklyftorna ökar i rekordtakt. Den växande koncentrationen av kapital skapar också strukturella maktförskjutningar som påverkar både marknader och demokratiska institutioner.

Det visar Oxfams nya rapport Resisting the Rule of the Rich, som publiceras inför Världsekonomiskt forum i Davos.

Enligt rapporten äger världens tolv rikaste individer nu mer än hälften av jordens befolkning sammantaget. Parallellt lever en fjärdedel av världens människor i hunger, en ökning med 41 procent sedan 2015.

Kombinationen av allt större kapitalandel hos de rikaste i toppen och försämrade levnadsvillkor i botten skapar en global obalans som riskerar att påverka både politisk stabilitet och ekonomisk utveckling.

Kapitalets växande politiska inflytande

Oxfam pekar särskilt på hur extrem förmögenhetskoncentration ger oproportionerligt politiskt inflytande.

Genom lobbying, kampanjfinansiering, rättsliga påtryckningar och ägande av traditionella och digitala medieplattformar kan de ultrarika påverka regleringar och policybeslut som direkt berör deras egna intressen.

Det skapar en politisk obalans där ekonomiskt starka aktörer får ett oproportionerligt stort inflytande jämfört med medborgarna.

Förmögenhetsklyftorna ökar även i Sverige

Utvecklingen är tydlig även i Sverige. Antalet miljardärer ökar, och deras förmögenheter växer snabbare än i många jämförbara ekonomier. Samtidigt har 120 000 fler människor hamnat i fattigdom det senaste året.

Sveriges 46 rikaste personer äger nu mer än nästan 80 procent av befolkningen. För ett land som länge profilerat sig som jämlikhetens Mecka innebär detta en strukturell förändring med potentiellt långsiktiga konsekvenser för både samhällskontraktet och den ekonomiska tilliten.

Oxfam varnar också för att den ökande ojämlikheten sammanfaller med en global tillbakagång för demokratiska fri- och rättigheter.

Regeringar i en fjärdedel av världens länder har begränsat yttrandefriheten, och kritiska protester möts allt oftare med våld. Samtidigt riskerar nedskärningar i biståndsbudgetar att förvärra fattigdomen och leda till miljoner fler dödsfall fram till 2030.

Mot denna bakgrund uppmanar Oxfam Sverige regeringen att ta fram en nationell strategi för att minska förmögenhetsklyftorna, införa ett förmögenhetsregister och en ny förmögenhetsskatt, samt stärka transparensen genom ett lobbyregister och tydligare regler för partifinansiering.

