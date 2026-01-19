Tolv personer äger mer än halva världens befolkning

Det visar Oxfams nya rapport Resisting the Rule of the Rich, som publiceras inför Världsekonomiskt forum i Davos.

Enligt rapporten äger världens tolv rikaste individer nu mer än hälften av jordens befolkning sammantaget. Parallellt lever en fjärdedel av världens människor i hunger, en ökning med 41 procent sedan 2015.

Kombinationen av allt större kapitalandel hos de rikaste i toppen och försämrade levnadsvillkor i botten skapar en global obalans som riskerar att påverka både politisk stabilitet och ekonomisk utveckling.

Läs även:

Trumps tullar – en “skatt på fattigdom” – Dagens PS

Kapitalets växande politiska inflytande

Oxfam pekar särskilt på hur extrem förmögenhetskoncentration ger oproportionerligt politiskt inflytande.

Genom lobbying, kampanjfinansiering, rättsliga påtryckningar och ägande av traditionella och digitala medieplattformar kan de ultrarika påverka regleringar och policybeslut som direkt berör deras egna intressen.

Det skapar en politisk obalans där ekonomiskt starka aktörer får ett oproportionerligt stort inflytande jämfört med medborgarna.