Slovakiens premiärminister Robert Fico beskrev, enligt flera europeiska diplomater, USA:s president som ”oroande” efter ett möte på Mar‑a‑Lago i januari.
Premiärministerns oro över Trump – väcker frågor i EU
Mest läst i kategorin
Personalbrist hotar – välfärden har lägst löner i EU
Svenska välfärdsarbetare har EU:s lägsta löner i relation till övriga ekonomin. Forskare varnar för att välfärdssektorn står inför en personalförsörjningskris som kräver obekväma politiska beslut. I SNS Konjunkturråds senaste rapport framgår det att svenska välfärdsarbetare tjänar för lite i jämförelse med resten av Europa. ”I ett internationellt perspektiv sticker den svenska välfärdssektorn ut genom att …
Vattenkraften tvingas dra ner: "Nivåer vi inte sett i det här årtiondet"
Läget är uselt för Sveriges energiförsörjning. Nya siffror visar på ett historiskt underskott på vattenkraft som riskerar att skicka elpriserna i höjden – och värst drabbas de i norr som ofta varit förskonade. Den svenska vattenkraften, som är ryggraden i vår billiga elproduktion, står inför ett besvärligt läge. Kombinationen av kyla och nederbörd har skapat …
Skulle bli världens största skyskrapa – nu stoppas bygget
Det låga oljepriset slår mot Saudiarabiens enorma byggplaner. Den här gången är det skyskrapan Mukaab som läggs i malpåse. Saudiarabien har lagt planerna på is för Mukaab, den enorma kubformade skyskrapan som skulle bli navet i det nya stadsområdet New Murabba i Riyadh. Den var tänkt att mäta 400 gånger 400 meter och skulle därmed …
Tesla-ägare blev lappade – nytt vapen i konflikten
Ett gäng ideellt arbetande pensionärer har nu gett sig in i Tesla-striden. De delade ut flygblad med en särskild utformning till ägare av elbilen. Konflikten mellan Tesla och de svenska fackförbunden fortsätter utan tecken på lösning. Efter mer än två år av strejker, blockader och sympatiåtgärder har nya former av opinionsbildning nu tagits i bruk. …
AI-nätverk nytt hot mot det svenska valet
Det offentliga samtalet håller på att förändras i grunden. Samordnade svärmar av AI-drivna bottar kan ge sken av folkligt stöd där inget finns. Kontot ser äkta ut. Resonemangen verkar mänskliga. Omfattningen är nästan obegränsad. Ett nytt troll har kommit till nätet och det ser ut och låter precis som oss. I en ny analys varnar …
Uppgifterna, som rapporterades av Politico, väcker uppmärksamhet eftersom Robert Fico länge varit en av Trumps mest uttalade allierade i EU.
Han har ofta försvarat Washingtons linje i frågor som rör säkerhet, handel och relationen till Ryssland.
Läs också:
Högerpopulister i Europa har tappat hoppet om Trump – Realtid
Enligt diplomaterna tog Fico upp mötet under ett informellt samtal på EU‑toppmötet den 22 januari.
Han ska då ha sagt att presidentens sätt att uttrycka sig gjorde honom illa till mods. Två av källorna uppger att Fico använde ordet ”farlig” när han beskrev hur Trump framstod.
Fico ska även ha antytt att presidentens agerande väckte frågor om hans omdöme.
Fico leder en nationalistiskt präglad regering och har länge byggt sin profil på nära band till Washington. Han har ofta lyft fram sin relation till Trump som ett politiskt kapital.
Därför kom hans privata reaktion som en överraskning för flera EU‑ledare. Flera av dem tolkar kommentaren som ett tecken på att även Trumps allierade kan känna osäkerhet inför hans agerande.