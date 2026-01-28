Premiärministerns oro över Trump – väcker frågor i EU

Uppgifterna, som rapporterades av Politico, väcker uppmärksamhet eftersom Robert Fico länge varit en av Trumps mest uttalade allierade i EU.

Han har ofta försvarat Washingtons linje i frågor som rör säkerhet, handel och relationen till Ryssland.

Enligt diplomaterna tog Fico upp mötet under ett informellt samtal på EU‑toppmötet den 22 januari.

Han ska då ha sagt att presidentens sätt att uttrycka sig gjorde honom illa till mods. Två av källorna uppger att Fico använde ordet ”farlig” när han beskrev hur Trump framstod.

Fico ska även ha antytt att presidentens agerande väckte frågor om hans omdöme.

Fico leder en nationalistiskt präglad regering och har länge byggt sin profil på nära band till Washington. Han har ofta lyft fram sin relation till Trump som ett politiskt kapital.

Därför kom hans privata reaktion som en överraskning för flera EU‑ledare. Flera av dem tolkar kommentaren som ett tecken på att även Trumps allierade kan känna osäkerhet inför hans agerande.

