18 jan. 2026

Farage åker till Davos – trots åratal av kritik

farage
Nigel Farage har varit med länge i brittisk politik, men det är först på sistone som han har blivit en maktfaktor på allvar. (Foto: Thomas Krych/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026

Få har varit lika hårda i sin bedömning av det årliga Davos-mötet som Nigel Farage. Ändå kommer han att dyka upp på årets upplaga.

Reform UK-ledaren Nigel Farage väntas delta vid årets möte med World Economic Forum i Davos, enligt uppgifter till brittiska medier.

Beskedet markerar en tydlig kursändring för Farage.

Under flera år har han varit en av konferensens mest högljudda kritiker och kopplat den till vad han beskrivit som globalistiska maktstrukturer, skriver Financial Times.

Flera stora namn inbokade

Världsekonomiskt forum samlar årligen politiska ledare, centralbankschefer, företagsledare och akademiker i den schweiziska alpstaden för samtal om geopolitik, ekonomi och teknik.

Årets möte hålls mellan den 19 och 23 januari och väntas locka flera av världens mest inflytelserika beslutsfattare.

Bland deltagarna som uppges närvara finns USA:s president Donald Trump, Storbritanniens finansminister Rachel Reeves, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Behåller sin prestige

Där finns också ledande företrädare för näringslivet, däribland Jamie Dimon och Ana Botín.

Även tekniksektorn är representerad, med Microsofts vd Satya Nadella bland de bekräftade talarna.

World Economic Forum har visserligen hamnat i blåsväder på grund av grundaren Klaus Schwabs förehavanden, men det är ändå fortfarande ett viktigt möte i den politiska och ekonomiska världen.

Har kritiserat organisationen

Farage har tidigare gjort motstånd mot WEF till en central del av sin politiska profil och har återkommande hävdat att nationellt självbestämmande hotas av informella möten mellan globala eliter.

Att han nu själv planerar att delta ses därför av politiska bedömare som ett pragmatiskt drag snarare än ett ideologiskt skifte.

Reform UK har under det senaste året klättrat i de brittiska opinionsmätningarna, och Farage bedöms vilja stärka sitt internationella nätverk och sitt statsmannamässiga anseende inför nästa parlamentsval i Storbritannien.

Frekvent ute och reser

Det ska hållas senast sommaren 2029. Farage har nyligen genomfört flera utlandsresor och möten med utländska ledare, bland annat i Förenade Arabemiraten.

Närvaron i Davos kan därmed ses som ett försök att kombinera ett fortsatt systemkritiskt budskap med ökad synlighet på den globala politiska scenen, menar experter.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

