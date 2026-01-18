Farage åker till Davos – trots åratal av kritik

Reform UK-ledaren Nigel Farage väntas delta vid årets möte med World Economic Forum i Davos, enligt uppgifter till brittiska medier.

Beskedet markerar en tydlig kursändring för Farage.

Under flera år har han varit en av konferensens mest högljudda kritiker och kopplat den till vad han beskrivit som globalistiska maktstrukturer, skriver Financial Times.

Flera stora namn inbokade

Världsekonomiskt forum samlar årligen politiska ledare, centralbankschefer, företagsledare och akademiker i den schweiziska alpstaden för samtal om geopolitik, ekonomi och teknik.

Årets möte hålls mellan den 19 och 23 januari och väntas locka flera av världens mest inflytelserika beslutsfattare.

Bland deltagarna som uppges närvara finns USA:s president Donald Trump, Storbritanniens finansminister Rachel Reeves, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.