EU hyllas – för sina långsamma beslut

Att vi lever i en tid präglad av ökande geopolitisk oro kan inte ha undgått någon.

Under de senaste åren har också Europa fått mycket skäll för att vara både trögrörligt och tandlöst.

Men när nu osäkerheten ytterligare ökar framhålls – och hyllas – Europa som en stabil aktör i internationell politik, skriver The Economist.

Osäkert på många håll

Kriget i Ukraina, där Vladimir Putins Ryssland har försökt ta kontroll över sitt grannland, är ett tydligt exempel på den turbulenta säkerhetssituationen.

Även andra internationella relationer präglas av ökade spänningar i Mellanöstern och rivalitet mellan flera stormakter.

Situationen mellan Kina och Taiwan samt konflikter mellan kärnvapenstater i andra delar av världen är ytterligare exempel på osäkerheten.

I denna miljö beskrivs Europa ofta som en mer försiktig och regelstyrd aktör.