Endast Ukraina kan avgöra sin egen framtid, löd budskapet från president Volodymyr Zelenskyj när landet firade sin självständighetsdag. Utländska styrkor på ukrainsk mark är av stor vikt som skydd mot ny rysk aggression efter kriget, betonar han.
Zelenskyj: Ukrainas framtid avgörs endast av oss
I ett tal publicerat på X säger presidenten att Ukraina kommer att fortsätta kämpa för att försvara sin självständighet.
Vi behöver en rättvis fred, en fred där vår framtid endast avgörs av oss själva, och världen vet om det, och världen respekterar det.
Zelenskyj tillägger att han är övertygad om att landet kommer att få säkerhetsgarantier av sina allierade som är ”så starka att tanken på att attackera Ukraina aldrig skulle falla någon in”.
Detta är inte bara vårt mål – det är exakt vad vi vill ha och måste föra vidare som ett arv till våra barn och barnbarn: Ett starkt Ukraina, ett jämlikt Ukraina, ett europeiskt Ukraina, ett självständigt Ukraina.
Utländska styrkor
Närvaron av utländska styrkor på marken är ”viktig” efter att kriget mot Ryssland tar slut, sade Zelenskyj när han höll tal tillsammans med Kanadas premiärminister Mark Carney som deltog vid självständighetsfirandet i Kiev.
Carney slog i sin tur fast att säkerhetsgarantier är en fråga för Ukraina och landets allierade.
Det är inte Rysslands sak hur framtida suveränitet, oberoende och frihet för Ukraina garanteras, säger han till journalister.
Ukraina förklarade sig självständigt från Sovjetunionen den 24 augusti 1991.
Återtog byar
Ukraina har under söndagen återerövrat tre byar från Ryssland i Donetskregionen, enligt Ukrainas militärchef Oleksandr Syrskyj.
”Våra styrkor har genomfört framgångsrika motattacker och rensat byarna Mychailivka, Zelenyi Gai, och Volodymyrivka i Donetskregionen på fiender”, skriver han på sociala medier.
Under natten utbröt en brand på en rysk kärnanläggning sedan rysk militär skjutit ner en ukrainsk drönare i Kursk i västra Ryssland.
Branden kunde släckas och inga dödsfall har rapporterats. Strålningsnivån i området ska vara oförändrad.
En brand bröt också ut i den ryska hamnen Ust-Luga vid Finska viken, orsakad av vrakdelar från drönare som sköts ner, enligt regionens guvernör.
Hamnen är en stor terminal för export av bränsle och utnyttjas av den ryska skuggflottan.
Det ryska försvarsdepartementet uppgav under söndagen att Ryssland och Ukraina utbytt 146 krigsfångar vardera.
