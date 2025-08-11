Zelenskyj: Eftergifter hjälper inte mot mördare

Det är än så länge oklart om Zelenskyj får någon roll i toppmötet, som i första hand planerats för USA:s och Rysslands ledare, Donald Trump respektive Vladimir Putin.

Men Zelenskyj varnar för att ge Putin något.

”Ryssland vägrar sluta med dödandet, och ska därmed inte få någon belöning eller fördelar”, skriver han på sociala medier. ”Detta är inte bara en moralisk inställning – det är den rationella”.

”Eftergifter hjälper inte mot en mördare”, tillägger Zelenskyj.

Regeringen i Kiev befarar att Trump vill göra upp över huvudet på Ukraina, och då lova Ryssland ukrainska områden i utbyte mot ett slut på striderna.