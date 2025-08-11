Realtid
Zelenskyj: Eftergifter hjälper inte mot mördare

Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj. Bild tagen från ett tal han höll digitalt till en konferens i Helsingfors häromveckan. (Foto: Mikko Stig/Lehtikuva via AP/TT)
TT
TT
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Eftersom Ryssland vägrar sluta anfalla är det lönlöst med eftergifter. Det säger Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj inför veckans toppmöte i Alaska om kriget.

Det är än så länge oklart om Zelenskyj får någon roll i toppmötet, som i första hand planerats för USA:s och Rysslands ledare, Donald Trump respektive Vladimir Putin.

Men Zelenskyj varnar för att ge Putin något.

”Ryssland vägrar sluta med dödandet, och ska därmed inte få någon belöning eller fördelar”, skriver han på sociala medier. ”Detta är inte bara en moralisk inställning – det är den rationella”.

”Eftergifter hjälper inte mot en mördare”, tillägger Zelenskyj.

Regeringen i Kiev befarar att Trump vill göra upp över huvudet på Ukraina, och då lova Ryssland ukrainska områden i utbyte mot ett slut på striderna.

