Tyskland godkände rekordstor vapenexport

Rheinmetall
Vapentillverkaren Rheinmetalls vd säger att stridsvagnar och pansarfordon kommer att bli billigare, trots den ökade efterfrågan från ett rustande Europa. Arkivbild. (Foto: Kay Nietfeld/AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Tysklands regering godkände vapenexport till ett värde av 12,8 miljarder euro, motsvarande omkring 142 miljarder kronor, under förra året.

Den kraftiga ökningen beror till stor del på det tyska militära stödet till Ukraina, enligt en rapport från den tyska förbundsdagen på onsdagen.

Av rekordsumman var 8,2 miljarder euro öronmärkta för Ukrainas försvar i det ryska invasionskriget.

Enligt rapporten gick 86 procent av exporten av krigsmateriel till EU- och Natoländer samt de länder som står bakom stödet till Ukraina – däribland Singapore och Sydkorea – förutom Ukraina.

Som enskilt land fick Ukraina 64 procent av den totala tyska vapenexporten.

Lejonparten av exporten rörde militära fordon, men även bomber, torpeder robotsystem och krigsskepp ingick i exporten.

