Tysklands regering godkände vapenexport till ett värde av 12,8 miljarder euro, motsvarande omkring 142 miljarder kronor, under förra året.
Tyskland godkände rekordstor vapenexport
Mest läst i kategorin
Merz: Tyskland har inte råd med sin välfärdsstat
Friedrich Merz ifrågasätts redan på en hel del håll. Nu har han gjort ett utspel om välfärdsstaten som ses som ett sätt att vinna tillbaka kärnväljarna. Det har gått drygt tre månader sedan Friedrich Merz tog över som Tysklands förbundskansler. Vissa väljare börjar bli otåliga över att utlovade reformer inte tycks bli av. Nu har …
Carl Bildt får rådgivaruppdrag på impact-byrå
Impact och försvar. Det ska Carl Bildt fokusera på i sin nya roll som rådgivare på Priority Impact. Carl Bildt var i åratal en av Sveriges mest framträdande politiker, med både statsminister och utrikesminister på cv:t. Därefter har han bland annat ägnat sig åt att sitta i styrelser och agera rådgivare till företag. Nu får …
Vindkraft som är 80% färdigställd stoppas – aktien störtdyker
Den danska vindkraftsjätten Ørsted drabbas av ett nytt bakslag när USA stoppar arbetet på flaggskeppsprojektet Revolution Wind. Aktien störtdyker till rekordlåga nivåer, men bolaget håller trots det fast vid sin planerade nyemission på 60 miljarder kronor. Beslutet från Trump-administrationen riskerar att få stora konsekvenser för hela den skandinaviska energisektorn. 80% färdigställt – stoppas ändå Den …
Stubb: Tror inte på Putin–Zelenskyj-möte
Finlands president Alexander Stubb tror inte att det blir något möte mellan Volodymyr Zelenskyj och Vladimir Putin. Jag är inte optimistisk. Just nu ser jag inte heller ett möte mellan Zelenskyj, Putin och Trump som en möjlighet, säger Stubb på en pressträff på Åland, enligt Yle. USA:s president Donald Trump uppgav förra veckan att han …
Zelenskyj: Ukrainas framtid avgörs endast av oss
Endast Ukraina kan avgöra sin egen framtid, löd budskapet från president Volodymyr Zelenskyj när landet firade sin självständighetsdag. Utländska styrkor på ukrainsk mark är av stor vikt som skydd mot ny rysk aggression efter kriget, betonar han. I ett tal publicerat på X säger presidenten att Ukraina kommer att fortsätta kämpa för att försvara sin …
Den kraftiga ökningen beror till stor del på det tyska militära stödet till Ukraina, enligt en rapport från den tyska förbundsdagen på onsdagen.
Av rekordsumman var 8,2 miljarder euro öronmärkta för Ukrainas försvar i det ryska invasionskriget.
Enligt rapporten gick 86 procent av exporten av krigsmateriel till EU- och Natoländer samt de länder som står bakom stödet till Ukraina – däribland Singapore och Sydkorea – förutom Ukraina.
Som enskilt land fick Ukraina 64 procent av den totala tyska vapenexporten.
Lejonparten av exporten rörde militära fordon, men även bomber, torpeder robotsystem och krigsskepp ingick i exporten.