Turister och klimatet är en tickande bomb för ekonomin

Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Att semestra i södra Europa är populärare än någonsin. Men frågan är hur hållbart det är i längden när allt fler ska dela på allt färre resurser. Samtidigt som temperaturen bara stiger.

Allt fler vill semestra i södra Europa. År 2024 ökade antalet internationella besökare i Grekland med 14,7 procent jämfört med 2019 års nivåer, enligt Världsturismorganisationen (UNWTO). I Spanien ökade antalet med 12,3 procent.

Turismen är en viktig inkomstkälla. Ungefär 13 procent av Spanien och Greklands BNP utgörs av inkomster från turister. I Italien är den siffran 10 procent och i Portugal 16,5. Totalt arbetar nästan 8 miljoner människor i turistindustrin i de länderna.

Vattnet räcker inte till

Men även om turismen just nu både ökar och är lukrativ så finns det mörka moln på horisonten. Eller kanske snarare en brist på mörka, regnfyllda moln. Det skriver Bloomberg.

Under det här året har värmerekord uppmätts på en rad platser i Europa vilket har orsakat allt från sjukhusvistelser som dödsfall. Och en ökad mängd turister gör också att det krävs mer resurser.

På Ibiza, som sett en ökning av antalet turister med 23 procent de senaste åren, råder det vattenbrist. Under juli var vattenlagren nere på bara en tredjedel av de vanliga nivåerna samtidigt som avsaltningsverken jobbat för fullt.

Satsningarna på att utöka vattenproduktionen har ökat kostnaderna trefalt för de Baleariska öarna (Ibiza, Mallorca, Menorca och Formentera) de senaste tio åren till närmare 166 miljoner euro eller 1,8 miljarder svenska kronor.

Mängden turister har också gjort att hyrorna på turistorterna stigit i höjden vilket fått som effekt att vanliga människor inte kan bo där. Vilket blir ett problem för företagen och myndigheterna när de ska anställa personal som inte har råd att bo där de ska arbeta.

Värmen kan bli outhärdlig

Trycket från turisterna kan dock komma att minska. Men det är inte nödvändigtvis på grund av positiva orsaker.

År 2024 undersökte den spanska banken La Caixa utgiftsdata från tusentals utländska kreditkort från tidigare somrar och jämförde den med med väderdata från Europas jordobservationsbyrå Copernicus.

De fann att för varje ytterligare grad temperatur spenderar turister 0,12 procent mindre. När temperaturen stiger 5 grader eller mer över det historiska genomsnittet är turister också mindre benägna att återvända till den destinationen.

Turister ser sig om efter alternativ

Den senaste tidens bränder runt medelhavet har också gjort att många börjat se sig om efter andra alternativ.

Inom turistbranschen har man också noterat en ny trend där kunderna väljer bort värmen för att istället satsa på så kallade ”coolcations”, skriver CNBC. Det kan i så fall innebära att länder som Island, Polen och även Sverige kan se fler turister i framtiden.

Ett annat alternativ är också att förlägga semestrarna utanför de klassiska industrisemestermånaderna. Det är en trend som både turisterna själva och destinationerna försöker uppmuntra. Bland annat har man i Milano startat reklamkampanjer för att få besökare att komma under våren eller hösten istället.

EuropaKlimatförändringarTurism
