Turister och klimatet är en tickande bomb för ekonomin

Allt fler vill semestra i södra Europa. År 2024 ökade antalet internationella besökare i Grekland med 14,7 procent jämfört med 2019 års nivåer, enligt Världsturismorganisationen (UNWTO). I Spanien ökade antalet med 12,3 procent.

Turismen är en viktig inkomstkälla. Ungefär 13 procent av Spanien och Greklands BNP utgörs av inkomster från turister. I Italien är den siffran 10 procent och i Portugal 16,5. Totalt arbetar nästan 8 miljoner människor i turistindustrin i de länderna.

Vattnet räcker inte till

Men även om turismen just nu både ökar och är lukrativ så finns det mörka moln på horisonten. Eller kanske snarare en brist på mörka, regnfyllda moln. Det skriver Bloomberg.

Under det här året har värmerekord uppmätts på en rad platser i Europa vilket har orsakat allt från sjukhusvistelser som dödsfall. Och en ökad mängd turister gör också att det krävs mer resurser.

På Ibiza, som sett en ökning av antalet turister med 23 procent de senaste åren, råder det vattenbrist. Under juli var vattenlagren nere på bara en tredjedel av de vanliga nivåerna samtidigt som avsaltningsverken jobbat för fullt.

Satsningarna på att utöka vattenproduktionen har ökat kostnaderna trefalt för de Baleariska öarna (Ibiza, Mallorca, Menorca och Formentera) de senaste tio åren till närmare 166 miljoner euro eller 1,8 miljarder svenska kronor.

Mängden turister har också gjort att hyrorna på turistorterna stigit i höjden vilket fått som effekt att vanliga människor inte kan bo där. Vilket blir ett problem för företagen och myndigheterna när de ska anställa personal som inte har råd att bo där de ska arbeta.