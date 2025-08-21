Att semestra i södra Europa är populärare än någonsin. Men frågan är hur hållbart det är i längden när allt fler ska dela på allt färre resurser. Samtidigt som temperaturen bara stiger.
Turister och klimatet är en tickande bomb för ekonomin
Mest läst i kategorin
Ny kärnkraft för första gången på 50 år
Regeringen och Sverigedemokraterna gläds åt Vattenfalls besked att gå vidare med kärnkraftsplanerna. För första gången på 50 år kommer det byggas ny svensk kärnkraft i Sverige, säger statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff vid Ringhals kärnkraftverk. Han är medveten om att kärnkraftsplaner är väldigt långsiktiga och betonar vikten av politisk enighet. Från näringslivets håll …
Så lärde sig europeiska ledare att tala med Trump
Förolämpningar och hot har övergått i komplimanger. Det kan vara resultatet av de europeiska ledarnas intensivkurs i hur man ska tala med Donald Trump. Ända sedan Donald Trump blev ett namn på den politiska scenen har relationen till Europa varit präglad av spänningar och osäkerhet. Men den senaste tiden har tonen förändrats. Vid ett möte …
EU:s miljöchef rasar mot BP: "Borde skämmas"
Stora bolag som BP sinkar klimatomställningen och bidrar till ökar polarisering. Det är den tidigare klimatkommissionären Connie Hedegaards hårda omdöme. När den danska politikern Connie Hedegaard blev EU:s första klimatkommissionär 2010 var hon känd för att vara direkt och drastisk i sina uttalanden. Det har hon än en gång visat när hon nu kritiserar storföretaget …
Röken från skogsbränder mycket farligare än trott
Skogsbränderna rasar i södra Europa. Samtidigt kommer en forskningsstudie som visar att röken har större dödlighet än man tidigare känt till. Att rök från skogsbränder är dåligt att andas in känner de flesta till. Men det har ändå inte varit känt exakt hur allvarliga konsekvenserna kan bli. En ny europeisk studie står fast att hälsoriskerna …
Uppsving för biltjuvar – knäcker de nya systemen
Många trodde att högteknologiska bilar skulle sätta stopp för biltjuvar. Istället har tjuvarna lärt sig att lura säkerhetssystemen – med hjälp av avancerad utrustning. Biltjuvar har funnits lika länge som bilen. Men i takt med att bilarna blev allt mer avancerade i början av 2000-talet blev det också svårare för tjuvarna att sno åt sig …
Allt fler vill semestra i södra Europa. År 2024 ökade antalet internationella besökare i Grekland med 14,7 procent jämfört med 2019 års nivåer, enligt Världsturismorganisationen (UNWTO). I Spanien ökade antalet med 12,3 procent.
Turismen är en viktig inkomstkälla. Ungefär 13 procent av Spanien och Greklands BNP utgörs av inkomster från turister. I Italien är den siffran 10 procent och i Portugal 16,5. Totalt arbetar nästan 8 miljoner människor i turistindustrin i de länderna.
Vattnet räcker inte till
Men även om turismen just nu både ökar och är lukrativ så finns det mörka moln på horisonten. Eller kanske snarare en brist på mörka, regnfyllda moln. Det skriver Bloomberg.
Under det här året har värmerekord uppmätts på en rad platser i Europa vilket har orsakat allt från sjukhusvistelser som dödsfall. Och en ökad mängd turister gör också att det krävs mer resurser.
På Ibiza, som sett en ökning av antalet turister med 23 procent de senaste åren, råder det vattenbrist. Under juli var vattenlagren nere på bara en tredjedel av de vanliga nivåerna samtidigt som avsaltningsverken jobbat för fullt.
Läs även:
Extremvärmen ritar om kartan – Sverige allt hetare för turister. News55
Satsningarna på att utöka vattenproduktionen har ökat kostnaderna trefalt för de Baleariska öarna (Ibiza, Mallorca, Menorca och Formentera) de senaste tio åren till närmare 166 miljoner euro eller 1,8 miljarder svenska kronor.
Mängden turister har också gjort att hyrorna på turistorterna stigit i höjden vilket fått som effekt att vanliga människor inte kan bo där. Vilket blir ett problem för företagen och myndigheterna när de ska anställa personal som inte har råd att bo där de ska arbeta.
Senaste nytt
Värmen kan bli outhärdlig
Trycket från turisterna kan dock komma att minska. Men det är inte nödvändigtvis på grund av positiva orsaker.
År 2024 undersökte den spanska banken La Caixa utgiftsdata från tusentals utländska kreditkort från tidigare somrar och jämförde den med med väderdata från Europas jordobservationsbyrå Copernicus.
Missa inte:
Spanjorer och hotellägare i konflikt om turismen. News55
De fann att för varje ytterligare grad temperatur spenderar turister 0,12 procent mindre. När temperaturen stiger 5 grader eller mer över det historiska genomsnittet är turister också mindre benägna att återvända till den destinationen.
Turister ser sig om efter alternativ
Den senaste tidens bränder runt medelhavet har också gjort att många börjat se sig om efter andra alternativ.
Läs även:
Svenskarna ratar USA – bokningarna rasar med 50 procent. Dagens PS
Inom turistbranschen har man också noterat en ny trend där kunderna väljer bort värmen för att istället satsa på så kallade ”coolcations”, skriver CNBC. Det kan i så fall innebära att länder som Island, Polen och även Sverige kan se fler turister i framtiden.
Ett annat alternativ är också att förlägga semestrarna utanför de klassiska industrisemestermånaderna. Det är en trend som både turisterna själva och destinationerna försöker uppmuntra. Bland annat har man i Milano startat reklamkampanjer för att få besökare att komma under våren eller hösten istället.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.