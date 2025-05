Sveriges största bolag minskar utsläppen – och ökar vinsterna

Samhälle & hållbarhet

Vägrar USA:s mångfaldsförbud: "Tvärtemot allt vi står för"

USA:s ambassad kräver att Stockholms stadsbyggnadskontor underteckna ett avtal som strider mot svensk diskrimineringslag. Trots påtryckningarna vägrar kontoret skriva under – och får stöd i den svenska lagstiftningen. Inte långt efter att Donald Trump svurits in som amerikansk president undertecknade han en av många presidentordrar. Just denna handlade om att ta bort statligt finansierade program …