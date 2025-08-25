Finlands president Alexander Stubb tror inte att det blir något möte mellan Volodymyr Zelenskyj och Vladimir Putin.
Stubb: Tror inte på Putin–Zelenskyj-möte
Jag är inte optimistisk. Just nu ser jag inte heller ett möte mellan Zelenskyj, Putin och Trump som en möjlighet, säger Stubb på en pressträff på Åland, enligt Yle.
USA:s president Donald Trump uppgav förra veckan att han har ”börjat förbereda” ett möte mellan Ukrainas och Rysslands presidenter, och påstod att Putin sagt ja till ett möte.
Senare uppges Trump ha backat och den amerikanska linjen ska ha gått till att Putin och Zelenskyj får organisera ett möte på egen hand.
Stubb, som deltog i förra veckans toppmöte om Ukraina i Washington DC, säger på måndagen att han i nuläget inte har några planer på att träffa Putin, men att han har regelbunden kontakt med såväl Trump som Zelenskyj.
Förhandlingarna om fred i Ukraina fortsätter med diplomati och samtal. När vi var i Washington DC var vårt mål att upprätthålla fredsprocessen och se till att saker och ting går mot ett bättre håll och där tycker jag att vi lyckades, särskilt i relationen mellan Trump och Zelenskyj, säger han.