Små skogsägare oroliga för EU-regelverk

Samhälle & hållbarhet

Danmark subventionerar vindkraft efter noll bud

Inget företag ansåg att det var tillräckligt lönsamt att bygga havsbaserad vindkraft i Danmark. Nu går staten in med pengar. När Danmark bjöd in företag att lägga bud för att bygga sex gigawatt havsbaserad vindkraft förra året slutade det i en rejäl besvikelse. Trots att stora bolag som Vattenfall utvärderade frågan kom det inte in …