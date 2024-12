Nya Nato-chefen: "Hur många väckarklockor behöver vi?"

Samhälle & hållbarhet

Global våg av klimatskepticism hotar världens miljömål

En våg av val i världens stora ekonomier kan bromsa den globala klimatomställningen under 2025. Med levnadskostnadskrisen som argument hotas flera länders klimatåtaganden. Donald Trumps återkomst till Vita huset är bara början. Världens klimatarbete riskerar att gå in i en ny och mer konservativ fas, skriver Financial Times. Missa inte: Kritiserad kraftledning kan byggas – …