Nobelpristagare varnar: Demokratin är hotad

De ekonomiska klyftorna växer, både mellan och inom många länder.

Även om välståndet ökar hos en del finns det allt fler som halkar efter.

Det är ett av vår tids största hot mot demokratin, menar James A. Robinson, professor vid University of Chicago och Nobelpristagare i ekonomi förra året.

Fokuserar på institutionerna

Robinson har tillsammans med kollegan Daron Acemoglu forskat om varför vissa nationer blir rika medan andra stagnerar.

De blev kända för en vidare läsekrets genom sin bok Why Nations Fail från 2012. Nu har de återigen tittat närmare på frågan – med oro.

Donald Trump pekas ut som ett exempel på hur demokratin kan undermineras av kortsiktighet. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT).

Enligt Robinson är det inte naturresurser eller kultur som avgör utvecklingen, utan kvaliteten på institutionerna.

Länder med inkluderande och transparenta system tenderar att blomstra, medan de som präglas av maktkoncentration och exkludering riskerar stagnation.

