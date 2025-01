Elkrisen ingen såg komma: "Konstig situation just nu"

Samhälle & hållbarhet

Svenska näringslivet står fast vid klimatet när Wall Street backar

Blackrocks avhopp från Net Zero Asset Managers Initiative följs av tydliga ställningstaganden från svenska investerare, som markerar att klimatarbetet fortsätter oförändrat. Världens största kapitalförvaltare Blackrock, med över 11 biljoner dollar under förvaltning, hoppade förra veckan av Net Zero Asset Manegers Initiative, en av världens största klimatinvesterargrupper. Kapitalförvaltaren motiverar sitt avhopp med att medlemskapet lett till …