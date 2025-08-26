Carl Bildt får rådgivaruppdrag på impact-byrå

Carl Bildt var i åratal en av Sveriges mest framträdande politiker, med både statsminister och utrikesminister på cv:t.

Därefter har han bland annat ägnat sig åt att sitta i styrelser och agera rådgivare till företag.

Nu får Bildt en ny roll när han ansluter som senior rådgivare till Priority Impact, enligt ett pressmeddelande.

”Viktigt steg”

Priority Impact är ett bolag som enligt deras egen beskrivning kombinerar strategisk rådgivning och investeringar med fokus på försvarsindustri och impact.

Magnus Rosengren är vd och partner på Priority Impact. (Foto: Pressbild).

Där hoppas man nu att Carl Bildt ska komma in med sin långa erfarenhet, säger grundaren Magnus Rosengren.

”Vi ser ett växande behov av att kombinera impact med konkurrenskraft och säkerhet. Att Carl Bildt nu ansluter som advisor till Priority Impact är ett viktigt steg i att kunna ge våra kunder ännu starkare stöd i deras kapitalresor och i deras internationella expansion, särskilt inom försvars- och säkerhetsområdet”, säger han.

