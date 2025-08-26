Realtid
Carl Bildt får rådgivaruppdrag på impact-byrå

Carl Bildt
Carl Bildt har haft olika roller i näringslivet sedan han klev av som politiker. (Foto: Pressbild).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Impact och försvar. Det ska Carl Bildt fokusera på i sin nya roll som rådgivare på Priority Impact.

Carl Bildt var i åratal en av Sveriges mest framträdande politiker, med både statsminister och utrikesminister på cv:t.

Därefter har han bland annat ägnat sig åt att sitta i styrelser och agera rådgivare till företag.

Nu får Bildt en ny roll när han ansluter som senior rådgivare till Priority Impact, enligt ett pressmeddelande.

”Viktigt steg”

Priority Impact är ett bolag som enligt deras egen beskrivning kombinerar strategisk rådgivning och investeringar med fokus på försvarsindustri och impact.

Magnus Rosengren är vd och partner på Priority Impact. (Foto: Pressbild).

Där hoppas man nu att Carl Bildt ska komma in med sin långa erfarenhet, säger grundaren Magnus Rosengren.

”Vi ser ett växande behov av att kombinera impact med konkurrenskraft och säkerhet. Att Carl Bildt nu ansluter som advisor till Priority Impact är ett viktigt steg i att kunna ge våra kunder ännu starkare stöd i deras kapitalresor och i deras internationella expansion, särskilt inom försvars- och säkerhetsområdet”, säger han.

Vill utnyttja erfarenheten

Rekryteringen syftar till att stärka företagets erbjudande till bolag som befinner sig i gränslandet mellan hållbar utveckling, säkerhet och innovation.

Med Bildts internationella erfarenhet från politik, diplomati och säkerhetsfrågor ska Priority Impact kunna erbjuda förstärkt stöd till bolag i deras kapitalresor och internationella expansion, menar Rosengren.

Har arbetat med internationella organisationer

Förutom rollerna som statsminister och utrikesminister har Bild också varit representant för FN och EU i freds- och säkerhetsprocesser.

”Vi befinner oss i en tid då säkerhet och försvar inte kan separeras från innovation och hållbar utveckling. Priority Impact arbetar i skärningspunkten mellan dessa områden, och jag ser fram emot att bidra till att stärka deras arbete och skapa nya möjligheter för entreprenörer och investerare”, säger Carl Bildt.

Sedan tidigare är de förra S-politikerna Ibrahim Baylan och Björn Rosengren senior advisors på byrån.

