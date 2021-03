Så tjänar Robinhood pengar

Analysfirman CB Insights har granskat populära Robinhood, handelsplattformen för privatinvesterare. Courtagefri handel, som Robinhood var först att erbjuda 2013, utgör bara en del av förklaringen till Robinhoods framgångssaga, enligt CB Insights.

Privatinvesterare har flockats runt amerikanska handelsplattformen Robinhood sedan starten 2013, då den enda plattformen som erbjöd courtagefri handel på den amerikanska marknaden. Det var först 2019 som Charles Schwab, E-Trade, och TD Ameritrade började att göra detsamma. Med 13 miljoner användare värderas idag Robinhood till över 11 miljarder dollar.

Men även om Robinhood onekligen lyckats med att locka investerare så investerar dessa betydligt mindre än hos konkurrenterna. I snitt är ett konto hos Robinhood värt mellan 10 000-50 000 dollar, vilket kan jämföras med cirka 69 000 dollar hos E-Trade och cirka 175 000 dollar hos Morgan Stanley.

Robinhoods omsättning kommer dels från små enskilda intäkter från väldigt många investerare, dels från premium-användare som utöver att betala in medlemskapsavgifter ges möjlighet att låna pengar av Robinhood för att handla aktier. Räntor på dessa marginallån utgör en väsentlig intäktsskälla. Men avsaknaden av courtage-avgifter är bara en av förklaringarna bakom Robinhoods framgångssaga; hur plattformen gjort det enkelt att börja investera och spännande att vilja fortsätta, via gamification, är två avgörande faktorer. Att bolaget även gör det möjligt att investera i andelar av aktier har även det lockat mindre förmögna förstagångsinvesterare.

Robinhood handlar inte självt utan använder sig av så kallat payment for order flow, PFOF, varmed det är market makers som handlar. PFOF har gjort det möjligt för Robinhood att erbjuda courtagefri handel men har även medfört en del kritik då metoden saknar transparens. Ökända Bernie Madoff var den som gett PFOF ett ansikte. Robinhood är idag under granskning av SEC med anledning av just bristande transparens kring handelsrapportering.