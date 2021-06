Så ska de svenska nano-sensorerna erövra miljardmarknaden

Svenska First North-bolaget JonDeTech har utvecklat världens tunnaste IR-sensor, som bland annat kan avgöra om en människa är i närheten. Användningsområdena är i det närmaste oändliga – och redan under nästa år siktar bolaget på högvolymstillverkning om fem miljoner sensorer i månaden.

Tänk dig en sensor som kan känna av temperaturskillnader och därmed avgöra när en människa kommer in i eller lämnar rummet eller datorn. Och som är baserad på nano-teknologi och därmed så liten att den kan byggas in i praktiskt taget allt. Det är sensorn som det svenska First North-bolaget JonDeTech ägnat snart 20 år åt att utveckla och patentera – och nu börjar nästa steg i bolagets resa.

– Redan under sommaren väntar vi oss working samples från vår produktionspartner Varioprint, som ger vår teknologi full överförbarhet för uppskalning. Nästa steg, som väntas bara inom ett par månader, är engineering samples som innebär en kommersiell produkt och möjliggör försäljning, förklarar Jan Johannesson som är Head of Strategy och styrelsemedlem på JonDeTech.

Han fortsätter:

– Under 2022 räknar vi med att de första av våra sensorer finns i konsumentprodukter. Och i slutet av samma år kommer vi att kunna producera över fem miljoner sensorer i månaden genom våra tillverkningspartners, förklarar Jan Johannesson som är Head of Strategy och styrelsemedlem på JonDeTech.

För gemene man är sensorer komplicerade saker som på olika sätt passar in i datorer, mobiltelefoner och annan elektronik. Vet man lite mer så har man också snappat upp att marknaden för olika typer av sensorer håller på att explodera i och med utrullningen av 5G-näten och den medföljande bandbredden som möjliggör IoT och smarta hem. Och det är i det här ekosystemet som JonDeTechs sensorer ska verka.

Stora energivinster

– Våra sensorer mäter temperaturskillnad och det gör att de kan avgöra – eller detektera –om någon är i närheten. Det i sin tur gör det möjligt att aktivera eller släcka datorskärmar och styra ventilationssystem, luftkonditionering, belysning och en rad andra produkter – med stora vinster i energiförbrukning som följd, förklarar Jan Johannesson.

Själva sensorn är också en så kallad passiv sensor, som inte kräver någon egen energi för att fungera.

– Sensorn drivs enkelt uttryckt av temperaturskillnaden mellan dig och den omgivande luften. Och den energin räcker till att skicka en signal till och på så sätt väcka upp andra system eller sensorer.

Jan Johannesson berättar att JonDeTech sneglar på en rad olika områden där sensorerna kan spela en viktig roll. Inte minst kan de vara ett alternativ till halvledare, något som är en bristvara i världen just nu.

Digitala lås, skärmar och hörlurar

– Våra sensorer görs i plast, vilket gör att vi helt kan komma runt den materialbrist som råder inom halvledarsektorn. Men initialt är det tre områden där vi fokuserar på – digitala lås, datorskärmar och hörlurar.

Bara dessa marknader berör sammantaget över en miljard produkter varje år. Och, säger Jan Johannesson, då har JonDeTech inte ens tagit med saker som elektroniska leksaker, produkter inom medicinteknik, möjligheten att mäta värmeflöden i byggnader och mycket annat i beräkningen.

Febertermometer i hörluren

– Vi ser till exempel en stor potential i att kunna mäta kroppstemperatur i örat genom In Ear-hörlurar, och kunna koppla det till olika hälsoappar och vårdgivare. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad vi kan göra med tekniken. Våra tillverkare har kapacitet att längre fram tillverka en miljard sensorer om året, och det är volymer vi ser fram emot att fylla.

JonDeTech är listat på First North. Vill du läsa mer, besök www.jondetech.se