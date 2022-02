”Rundorna har blivit större och stängs fortare”

Horsetechbolaget Videquus tog in 10 miljoner kronor med strategiskt rätt ägare, fintechföretaget Econans övertecknade sin runda från 12 till 15 miljoner kronor, och healthtechbolaget Salus Mea lyckades med bedriften att ta in 4 miljoner kronor på bara sex veckor. Det är några exempel på de totalt 135 miljoner kronor som västsvenska startup tog in under 2021 genom investerar- och nätverksorganisationen Connect Västs försorg.

Siffran är rekord och slår med råge det tidigare rekordet från 2020, då drygt 100 miljoner kronor investerades i 26 bolag.

– Investeringsklimatet i Västsverige är gott. Det händer mycket i hela regionen och många startups även utanför Göteborg växer snabbt och tar in kapital. Vi ser också att rundorna blivit större under pandemin och att de även stängs fortare, säger Johanna Holmström, ansvarig för Connects affärsängelnätverk.

Hur stor del av regionens startupinvesteringar kommer via Connect Väst, och hur mycket uppskattar ni tar andra vägar?

– Det är svårt att svara på exakt hur mycket kapital som startups i regionen tog in i externt ägarkapital förra året. För bolag i tidiga skeden är privata affärsänglar otroligt viktiga för att kunna sätta igång sin tillväxtresa och där har vi i regionen över 100 privatpersoner som aktivt investerar i den här fasen, säger Johanna Holmström.

Vilka är de största utmaningarna som ni ser just nu?

– Connect Väst arbetar med att göra startups kapitalredo, att entreprenörer skall få med sig verktygen för att ta in externa ägare i sina bolag. När det finns mer pengar på marknaden blir det desto viktigare att rätt kapital går till rätt bolag, vad kommer investeraren med för kompetenser? Vart vill entreprenörerna och hur kan investerarnas erfarenheter bäst taggas in på detta? Det är något vi ser blir än viktigare framåt för att bolag ska kunna växa snabbt och hållbart över tid och bli framgångsrika, säger Johanna Holmström.