Rekordhög utlåning för Svensk Exportkredit

Exportnäringen återhämtade sig i tredje men också i fjärde kvartalet trots en andra smittvåg. Osäkerheten i prognoserna om den ekonomiska utvecklingen är dock stor. Det framgår av ett pressmeddelande.



Exportföretagens behov av finansiering har varit mycket högt under pandemin vilket resulterat i att SEK lånat ut rekordhöga 125,5 miljarder kronor (74,5) under 2020. Den höga utlåningen bidrog även till att räntenettot för året blev bolagets näst högsta någonsin, 1 946 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets 1 717 miljoner kronor. Större avsättningar för förväntade kreditförluster innebär dock att rörelseresultatet för 2020 uppgick till 1 238 miljoner kronor, vilket är något lägre än föregående år (1 304). Det historiskt starka räntenettot förklaras av ökad affärsaktivitet och ökad utlåning till svenska exportörer och deras kunder internationellt.



– SEK:s uppdrag att säkerställa tillgång till finansiering för svensk exportnäring tydliggörs i kris och denna gång är inget undantag. Vi har under pandemin lyckats säkerställa hög utlåningskapacitet och därmed kunnat stötta exportnäringen på bästa sätt, säger Catrin Fransson, vd på SEK.



I linje med SEK:s satsning på hållbarhet har bolaget under året emitterat fem nya gröna obligationer och fem utökningar av utestående obligationer, till en volym av 5,1 miljarder kronor. I fjärde kvartalet gjorde SEK sin första publika SOFR-transaktion någonsin. SOFR (Secured Overnight Financing Rate) är det index som ska ersätta USD-Libor. SEK gjorde en 2,5-årig upplåning på USD 700 miljoner och är en av de absolut första i sitt segment att göra en dylik transaktion.



Resultat januari-december 2020 (jämfört med januari-december 2019)

• Nyutlåning 125,5 miljarder kronor (74,5)

• Räntenetto 1 946 miljoner kronor (1 717)

• Rörelseresultat 1 238 miljoner kronor (1 304)

• Nettoresultat 968 miljoner kronor (1 027)

• Avkastning på eget kapital efter skatt 4,9 procent (5,5)

• Totala kapitalrelationen uppgick till 21,8 procent (12/2019: 20,6)

• Resultat per aktie före och efter utspädning 243 kronor (257)