Statsvetaren: Vänstern fastnar i backspegeln – saknar nytänkande

Personalägda företag som lösning

Som en väg framåt lyfter Rothstein fram personalägda företag, en modell som är spridd i bland annat USA och Storbritannien.

Istället för att kapitalet hyr in arbetskraft, är det de anställda som hyr in kapitalet. Enligt Rothstein visar forskning att dessa företag är mer produktiva och erbjuder bättre arbetsvillkor.

Han poängterar att detta inte ska förväxlas med 1980-talets löntagarfonder, som han menar byggde på en traditionell kapitalstyrd logik. Här handlar det istället om representativ ekonomi och demokrati på arbetsplatsen.

Kompakt motstånd mot förnyelse

Trots fördelarna möts idén om personalägda företag av ett kompakt ointresse i Sverige. Rothstein identifierar tre huvudorsaker: ett mentalt tankeförbud efter löntagarfondsstriderna, fackförbundens rädsla för att bli överflödiga samt en kunskapslucka inom akademin och näringslivets organisationer.

”Den historiska ironin är att när ekonomisk demokrati faktiskt är möjlig, så är det de fackliga organisationerna som säger nej. De är försvarsorganisationer, inte framtidsorganisationer”, säger Rothstein.

Mittenpartiernas strategiska haveri

Inför det kommande valet ser Rothstein kritiskt på Centerpartiets och Liberalernas agerande. Han menar att de har begått ett grovt strategiskt misstag genom att låsa sig vid block innan de börjat förhandla om sin politik.

”De säljer sig först och förhandlar sen. Det rimliga är att man först förhandlar och sen bestämmer sig för vilken sida man ska stödja för att få mest för den politik man vill föra”, förklarar han. Genom att välja sida i förväg minskar de sitt eget förhandlingsutrymme och därmed värdet för väljarna.

Nationell samling mellan högern och vänstern

Med ett instabilt internationellt läge, krig i Ukraina och Mellanöstern samt ett sviktande USA, föreslår Rothstein att Sverige bör överväga en samlingsregering. Han drar paralleller till andra världskriget och pekar på Schweiz som ett framgångsrikt exempel på institutionaliserad samverkan.

Avgörande för Sveriges framtid blir att återupprätta tilliten till samhällets institutioner, något som Rothstein menar börjar med kvaliteten i den offentliga verksamheten.