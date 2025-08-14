Realtid
Sparpsykologen: Så undviker du ekonomisk baksmälla efter semestern

Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Många svenskar vaknar upp efter sommarens ledighet med en bitter eftersmak i plånboken. Ökade utgifter, nallade buffertar och en högre kreditkortsräkning än väntat är en verklighet för fler än man tror.

Enligt sparpsykologen Niklas Laninge på Opti handlar det om att förstå mekanismerna bakom, och agera smart för att ta tillbaka kontrollen.

Läs mer:
Därför hamnar kvinnors sparande efter männens. Realtid

Först och främst måste vi normalisera känslan. Du är inte ensam. Just nu sitter många på kontoret med samma ekonomiska friktion och frustration, säger Laninge.

Vardagschock och friktion

Efter en sommar av ledighet och konsumtion väntar höstens rutiner. Allt från lösenord, fasta tider och en annan typ av konsumtionsmönster. Den förändringen skapar friktion, något människor enligt Laninge har svårt att hantera.

Det är kanske till och med så att du har finansierat sommaren med lån eller dragit från ditt långsiktiga sparande. Acceptera läget utan att fastna i passivitet. Det är där förändringen börjar, säger han.

Ekonomi – fortfarande tabu

Ett av de största hindren för att komma på rätt köl är att vi ogärna pratar om pengar. Laninge menar att det gäller både i relationer och socialt.

Läs mer:
Psykologen om misstagen som kostar dig mest på börsen. Dagens PS

Allt som rör privatekonomi är fortfarande tabubelagt. Vi pratar inte ens med vår partner om det, trots att det är nyckeln till att förstå och förändra, säger han.

Tre steg till ekonomisk balans

Laninge rekommenderar att man börjar med en ärlig summering av sommaren. Prata om vilka köp och upplevelser som var värda pengarna och vilka som inte var det.

När bilden är klar handlar det om att återställa sparandet.
Slå på autogiron igen, höj månadssparandet till samma nivå som innan sommaren och sätt upp ett tydligt mål för att fylla på bufferten, säger Laninge.

Tredje steget är att göra förändringen tillsammans.
Beteendeförändringar blir enklare om man samarbetar. Är en i relationen en spenderare och den andra en sparare?

Då är det nu spararens tur att styra. Det finns inga rätt och fel, bara olika perioder där olika värderingar får dominera, säger han.

Från baksmälla till nystart

Med rätt mindset kan höstens ekonomiska omstart bli en möjlighet snarare än en plåga. Laninge menar att det gäller att se sommaren som en investering i minnen och hösten som en chans att bygga nya vanor.

Att acceptera läget och samtidigt agera är det som tar dig från ekonomisk baksmälla till ekonomisk balans, avslutar han.

Läs mer:
Spararna förlorade 99,5 procent av kapitalet. E55

Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.

