Sparpsykologen: Så undviker du ekonomisk baksmälla efter semestern

Ekonomi – fortfarande tabu

Ett av de största hindren för att komma på rätt köl är att vi ogärna pratar om pengar. Laninge menar att det gäller både i relationer och socialt.

ANNONS

Läs mer:

Psykologen om misstagen som kostar dig mest på börsen. Dagens PS

Allt som rör privatekonomi är fortfarande tabubelagt. Vi pratar inte ens med vår partner om det, trots att det är nyckeln till att förstå och förändra, säger han.

Tre steg till ekonomisk balans

Laninge rekommenderar att man börjar med en ärlig summering av sommaren. Prata om vilka köp och upplevelser som var värda pengarna och vilka som inte var det.

När bilden är klar handlar det om att återställa sparandet.

Slå på autogiron igen, höj månadssparandet till samma nivå som innan sommaren och sätt upp ett tydligt mål för att fylla på bufferten, säger Laninge.

Tredje steget är att göra förändringen tillsammans.

Beteendeförändringar blir enklare om man samarbetar. Är en i relationen en spenderare och den andra en sparare?

Då är det nu spararens tur att styra. Det finns inga rätt och fel, bara olika perioder där olika värderingar får dominera, säger han.

Från baksmälla till nystart

ANNONS

Med rätt mindset kan höstens ekonomiska omstart bli en möjlighet snarare än en plåga. Laninge menar att det gäller att se sommaren som en investering i minnen och hösten som en chans att bygga nya vanor.

Att acceptera läget och samtidigt agera är det som tar dig från ekonomisk baksmälla till ekonomisk balans, avslutar han.

Läs mer:

Spararna förlorade 99,5 procent av kapitalet. E55

ANNONS