SKF gör en Volvo – 100 år efter originalet

Redan hösten 2024 meddelade SKF att man planerar att knoppa av den del av bolaget som levererar till fordonssektorn. Att noteringen sker under fjärde kvartalet 2026 är symboliskt laddat, då det sker precis 100 år efter den förra stora fordonsavknoppningen.

Enligt David Ingnäs var den historiska timingen inte avgörande för beslutet, men beskrivs av ledningen som ”grädden på mosen”.

Läs mer:

Industrin mot fordonssidan

Rationalen bakom uppdelningen handlar om att skapa två renodlade verksamheter med olika logik. Industridelen, som blir kvar i det gamla SKF, har en bred kundbas och generellt högre marginaler.

Fordonsmarknaden å sin sida präglas av färre kunder och lägre lönsamhet. Genom att separera delarna hoppas analytiker att industridelen ska värderas upp som en renodlad verkstadsaktie med hög potential.

Utmanande separation för SKF

Trots de tydliga affärsmässiga skillnaderna har separationsprocessen varit komplex. Verksamheterna har historiskt delat både fabriker och produktionslinjer, vilket gjort att arbetet med att dela upp bolaget påbörjades så tidigt som 2022.

Det nya fordonsbolaget har nu fått namnet Vertevo, ett namn som bär latinska undertoner likt Volvo.

Läs mer:

Värderingen blir avgörande

För småsparare och investerare är den stora frågan hur Vertevo kommer att stå sig på börsen. David Ingnäs understryker att man inte bör investera enbart på basis av historik eller nostalgi.

”Det är en sak som avgör om det blir en lyckad notering och det är värderingen. Som småsparare måste man alltid se på vilken värdering bolaget får när det väl når börsen”, säger Ingnäs.