Inför hösten växer osäkerheten på börsen. Rykten om nya räntebesked, svagare konjunktursiffror och oro för geopolitiska spänningar bidrar till en nervös stämning bland investerare.
Så håller du huvudet kallt inför en stökig börshöst
Enligt Niklas Laninge, sparpsykolog på robotrådgivaren Opti, kan känslostyrda beslut på marknaden få stora konsekvenser för avkastningen.
Det är väl dokumenterat att psykologi och investerarbeteenden kostar väldigt mycket avkastning, säger han till Realtid.
Rädsla eller FOMO – två fallgropar
Laninge beskriver två ytterligheter i investerarens psyke. På ena sidan finns de som oroar sig så mycket för nedgångar att de undviker risk helt, vilket i praktiken innebär att de går miste om långsiktig tillväxt.
På andra sidan står de som styrs av FOMO, rädslan för att missa nästa börsrally, och därför tar för stora risker i fel tid.
Oro kan påverka oss på många sätt. Antingen blir man överdrivet försiktig eller så kastar man sig in i alldeles för riskfyllda investeringar, konstaterar Laninge.
Känslomässiga triggers driver besluten
Enligt sparpsykologen är det ofta små saker som får investerare att agera irrationellt. Nyhetsflödet, samtal vid fikabordet eller diskussioner i sociala medier kan bli avgörande triggers.
Alla känslor och beteenden påverkas av någon typ av signal. Vet man om att man är en känslostyrd investerare gäller det att minimera de här signalerna, säger Laninge.
Han påminner också om att börsen just nu ligger på historiskt höga nivåer, vilket gör att nedgångar förr eller senare är att vänta.
Det är inte osannolikt att det svänger nedåt nu. Är man medveten om att man blir orolig i de lägena kan det vara klokt att styra bort uppmärksamheten från börsen för en stund.
Tänk långsiktigt – och sitt still i båten
Det viktigaste rådet är att alltid förhålla sig till sin sparhorisont. Laninge menar att många glömmer syftet med sitt sparande när marknaden svänger.
Jag tjatar ofta om vikten av att ha en lång sparhorisont och en bred, diversifierad portfölj. Det är inte pengarna i dag som avgör hur rik du är, utan de du har om fem eller tio år, säger han.
Att påminna sig om det kan fungera som en mental livboj när börsen stormar.
Det bästa man kan göra i oroliga tider är ofta att sitta still i båten, säger Laninge.
Strategi och mental förberedelse
Laninge understryker att börshösten med stor sannolikhet kommer att kantas av svängningar. Men med en tydlig strategi och rätt förväntningar går det att hantera oron.
Det handlar både om att vara mentalt förberedd och att ha en plan för sitt sparande. Klarar man det blir det mycket lättare att hålla huvudet kallt, även när marknaden gungar, säger han.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
