AI-hajpen kan bli en dyr affär för spararna

AI har blivit en av börsens starkaste drivkrafter. Teknikbolagen investerar enorma summor och marknaden räknar med kraftigt växande vinster.

Men frågan är hur mycket av framtidens framgångar som redan är inräknade i aktiekurserna.

”En hög värdering i en aktie, i synnerhet i AI-sektorn, innebär att det är stora förväntningar på framtiden, på framtida vinster och på framtida tillväxt”, säger Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Dagens PS och Realtid.

Små besvikelser kan ge stora kursfall

När förväntningarna är höga kan även mindre resultatbesvikelser få stora konsekvenser för aktiekursen.

Ett bolag kan öka vinsten men ändå straffas av marknaden om resultatet inte når upp till prognoserna.

”Skulle man missa förväntningarna med bara litegrann så kan det faktiskt ge stora kursreaktioner kortsiktigt”, säger Christian Ploog.

En annan risk är att de omfattande investeringarna i AI inte ger tillräcklig avkastning – i alla fall inte ännu.

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Om kunderna inte vill betala för tjänsterna eller intäkterna blir lägre än väntat kan det bli svårt att motivera dagens värderingar.

”Till syvende och sist behöver de här AI-bolagen göra vinst”, säger han.