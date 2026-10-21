AI-hajpen kan bli en dyr affär för spararna

Höga förväntningar på AI driver upp aktievärderingarna. Men om vinsterna inte lever upp till förhoppningarna kan kursfallen bli stora. Även svenska fondsparare riskerar att drabbas.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Höga förväntningar på AI driver upp aktievärderingarna. Men om vinsterna inte lever upp till förhoppningarna kan kursfallen bli stora. Även svenska fondsparare riskerar att drabbas.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
AI har blivit en av börsens starkaste drivkrafter. Teknikbolagen investerar enorma summor och marknaden räknar med kraftigt växande vinster.
Men frågan är hur mycket av framtidens framgångar som redan är inräknade i aktiekurserna.
”En hög värdering i en aktie, i synnerhet i AI-sektorn, innebär att det är stora förväntningar på framtiden, på framtida vinster och på framtida tillväxt”, säger Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Dagens PS och Realtid.
När förväntningarna är höga kan även mindre resultatbesvikelser få stora konsekvenser för aktiekursen.
Ett bolag kan öka vinsten men ändå straffas av marknaden om resultatet inte når upp till prognoserna.
”Skulle man missa förväntningarna med bara litegrann så kan det faktiskt ge stora kursreaktioner kortsiktigt”, säger Christian Ploog.
En annan risk är att de omfattande investeringarna i AI inte ger tillräcklig avkastning – i alla fall inte ännu.
Om kunderna inte vill betala för tjänsterna eller intäkterna blir lägre än väntat kan det bli svårt att motivera dagens värderingar.
”Till syvende och sist behöver de här AI-bolagen göra vinst”, säger han.
Även sparare som inte äger enskilda AI-aktier kan vara exponerade mot sektorn genom globalfonder och andra aktiefonder.
Därför är det värt att undersöka vilka bolag fonderna äger och hur stor del av kapitalet som är koncentrerad till ett fåtal stora teknikbolag.
Många innehav innebär inte automatiskt en god riskspridning.
”AI är en framtidsteknik så det är klart att man ska vara med där, men det är också klokt att se över helheten och se om man behöver sprida riskerna lite mer kanske”, säger Christian Ploog.
Läs mer: Därför gör AI börsen mer sårbar
Tusen miljarder dollar. Så stora är nu USA:s galna räntekostnader på den enorma, växande statsskulden. Christian Ploog, börs- och finansredaktör Realtid och Dagens PS förklarar varför det är viktigt för svenskar.– Det påverkar både börsen, räntan och våra sparpengar, säger han i Realtid TV. Här är 3 frågor Christian Ploog svarar på i Realtid TV. Se …
Akobo Minerals har gått från prospektering till stabil guldproduktion och kassaflöde. Efter bolagets starkaste kvartal hittills är fokus nu på att öka kapaciteten, minska skuldsättningen och åter växla upp prospekteringen. Det nya vertikala schaktet kan bli nästa avgörande steg. Vid Segele-gruvan i västra Etiopien producerar Akobo Minerals guld från en fyndighet med ovanligt höga guldhalter. …
Under Almedalsveckan har samtalen om demokratins framtid gått varma. I en intervju, sänd från Almedalen, reflekterar Stefan Engeseth och Jörgen Wahl över behovet av att förnya det politiska engagemanget och hur modern teknik kan användas för att överbrygga klyftan mellan medborgare och beslutsfattare. Målet är att flytta fokus från kortsiktig ”influenserpolitik” till långsiktig medborgardialog. I …
Akobo Minerals som är en av Etiopiens få producerande guldgruvor inleder året med sitt starkaste kvartal hittills. Samtidigt öppnar ett historiskt myndighetsbeslut dörren till internationell guldexport och nya finansieringsmöjligheter, samtidigt som arbetet med att öka produktionskapaciteten fortsätter. Det första kvartalet 2026 blev det starkaste i bolagets historia. Kombinationen av rekordproduktion och ett fortsatt högt guldpris …
Almedalsveckan lider mot sitt slut och Donners plats i Visby börjar tömmas på folk samtidigt som rullväskornas ljud mot kullerstenarna dominerar stadsbilden, säger Stefan Engeseth som rapporterat från ett Almedalen under valår för Realtid. Trots att besöksantalet under detta valår inte riktigt nådde upp till de högsta förväntningarna, har veckan präglats av en påtaglig intensitet. …