21 okt.
2026

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AI-hajpen kan bli en dyr affär för spararna

Daniel Jacobs

Daniel Jacobs

Höga förväntningar på AI driver upp aktievärderingarna. Men om vinsterna inte lever upp till förhoppningarna kan kursfallen bli stora. Även svenska fondsparare riskerar att drabbas.

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AI har blivit en av börsens starkaste drivkrafter. Teknikbolagen investerar enorma summor och marknaden räknar med kraftigt växande vinster.

Men frågan är hur mycket av framtidens framgångar som redan är inräknade i aktiekurserna.

”En hög värdering i en aktie, i synnerhet i AI-sektorn, innebär att det är stora förväntningar på framtiden, på framtida vinster och på framtida tillväxt”, säger Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Dagens PS och Realtid.

Små besvikelser kan ge stora kursfall

När förväntningarna är höga kan även mindre resultatbesvikelser få stora konsekvenser för aktiekursen.

Ett bolag kan öka vinsten men ändå straffas av marknaden om resultatet inte når upp till prognoserna.

”Skulle man missa förväntningarna med bara litegrann så kan det faktiskt ge stora kursreaktioner kortsiktigt”, säger Christian Ploog.

En annan risk är att de omfattande investeringarna i AI inte ger tillräcklig avkastning – i alla fall inte ännu.

Om kunderna inte vill betala för tjänsterna eller intäkterna blir lägre än väntat kan det bli svårt att motivera dagens värderingar.

”Till syvende och sist behöver de här AI-bolagen göra vinst”, säger han.

Så påverkas svenska sparare

Även sparare som inte äger enskilda AI-aktier kan vara exponerade mot sektorn genom globalfonder och andra aktiefonder.

Därför är det värt att undersöka vilka bolag fonderna äger och hur stor del av kapitalet som är koncentrerad till ett fåtal stora teknikbolag.

Många innehav innebär inte automatiskt en god riskspridning.

”AI är en framtidsteknik så det är klart att man ska vara med där, men det är också klokt att se över helheten och se om man behöver sprida riskerna lite mer kanske”, säger Christian Ploog.

Läs mer: Därför gör AI börsen mer sårbar

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