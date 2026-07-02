”Använd tekniken för att skapa ett Almedalen året runt”

Målet är att flytta fokus från kortsiktig ”influenserpolitik” till långsiktig medborgardialog.

I takt med att det politiska engagemanget sjunker, lyfts frågan om hur man återigen kan involvera medborgarna i den demokratiska processen. Jörgen Wahl betonar att besluten inte enbart kan fattas i ledningsrummen, utan att man måste lyssna på dem som faktiskt befinner sig i verksamheterna.

Det är inte politiken som gör skolorna bättre, vården bättre. Det är proffsen. Det finns mycket erfarenhet och kunskap inom polisen, inom sjukvården, inom myndigheter. Vi behöver ta tillvara dem.

Wahl pekar på att medborgarna är proffs på sina egna liv och sin egen situation, och att det är denna insikt som politiken måste lyckas fånga in.

Från Almedalen till digitala långbord

Sverige har en stark position som tech-nation med globala framgångssagor. Denna tekniska kompetens borde i högre grad riktas mot att stärka demokratin, menar intervjupersonerna. Idén är att skapa digitala mötesplatser som sträcker sig långt bortom Visbys gränser och som fungerar oavsett årstid.

Stefan Engeseth ser framför sig en metodik likt en stor workshop:

Vilken otrolig kraft det skulle bli om man gör en workshop där alla är vid samma långbord så att säga. Sitter vid samma bord och där proffsen får vara med och involverade med politikerna och man arbetar utifrån vallöften som man är med och skapar.

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Dagens politiska landskap beskrivs som mer svårnavigerat än förr, då partierna tenderar att bli alltmer lika varandra och överlappa i sina budskap. Detta har banat väg för en mer kortsiktig kommunikation.

Genom att använda teknik för att ge varje medborgare en röst, hoppas man kunna skapa en rörelse där väljare och politiker samverkar. Detta skulle kunna fungera som en direkt motvikt mot den rådande utvecklingen, där politiken ofta reduceras till klickbait-rubriker som saknar djupare folklig förankring.

Experimentet: Ett anonymt val

Som ett konkret verktyg för att utmana det traditionella politiska systemet lyfts en idé om ett helt anonymt val, en form av ”dold budgivning”. Konceptet går ut på att partierna först presenterar sina vallöften utan att avslöja sina namn. Väljarna röstar enbart på de sakfrågor och förslag som är viktigast för dem, och först efter valet avslöjas vilket parti som lagt vilka löften.

Enligt diskussionen skulle ett sådant upplägg kunna genomföras som ett experiment tillsammans med plattformar som Dagens PS, Realtid och E55 för att mäta opinionen hos svenska folket och näringslivet. Förhoppningen är att ett sådant förfarande skulle tvinga fram nya samarbetsformer och ett starkare fokus på sakpolitik framför partifärg.

Framtidens demokrati handlar inte om politisk pajkastning, utan om att gemensamt dra på sig lagtröjan och använda landets tekniska innovationskraft för att skapa ett genuint medborgarengagemang 365 dagar om året.