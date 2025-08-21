Polestar tar marknadsandelar på flera internationella marknader. Samtidigt är bolagets försäljning i Kina på väg mot ett haveri.
Polestar rusar globalt – men kollapsar på hemmaplan
Mest läst i kategorin
Analytiker: Kraftigt höjda elpriser hotar Europa i vinter
Europa riskerar kraftigt höjda elpriser i vinter om vindarna uteblir. Det varnar en norsk meteorolog och kraftanalytiker för, och flera experter pekar på en obekväm verklighet. Den förnybara energin har inte växlats upp i samma takt som baskraften har fasats ut. Effekten kan bli att vi får skyhöga elpriser även i Sverige. Varningen: ”Ett mardrömsscenario …
Tullbråket driver guldet till nya rekord – ”extrem osäkerhet”
Guldpriset har på nytt klättrat till rekordnivåer, drivet av osäkerhet kring USA:s tullpolitik. Enligt Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, är det framför allt turbulensen kring planerade avgifter på schweiziska guldtackor som fått marknaden att rusa. Tullar införs ofta i politiska syften, men när det handlar om guld får vi en dubbeleffekt, säger Lundqvist till …
Frustrationen bland ägarna växer: Undvik dessa elbilar
En ny undersökning lyfter fram stora brister i flera populära elbilsmodeller. Det handlar framför allt om mjukvaruproblem och laddstrul. Två faktorer som enligt användarna gör vardagen med elbilar onödigt krånglig. En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt, säger Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, till Realtid. MG, Opel och Peugeot …
Kassaflöden är guld – därför utklassar Oslo Stockholm
Börsen i Oslo har haft ett strålande år och lämnat Stockholmsbörsen långt bakom sig. Faktum är att den norska börsen inte bara slagit sina nordiska grannar under 2025, den har dessutom fördubblat sitt värde på fem år. Det här är en börs som domineras av kassaflödesstarka bolag och mindre räntekänsliga sektorer, säger Roger Berntsen, analytiker …
Sparpsykologen: Så undviker du ekonomisk baksmälla efter semestern
Många svenskar vaknar upp efter sommarens ledighet med en bitter eftersmak i plånboken. Ökade utgifter, nallade buffertar och en högre kreditkortsräkning än väntat är en verklighet för fler än man tror. Enligt sparpsykologen Niklas Laninge på Opti handlar det om att förstå mekanismerna bakom, och agera smart för att ta tillbaka kontrollen. Läs mer:Därför hamnar …
Motorjournalisten Åsa Wallenrud menar att det är en avgörande ödesfråga för bolaget.
Storsatsning utanför Kina
Trots att Polestar ägs till stor del av kinesiska Geely vill de inhemska bilköparna inte ha märket. Anledningen är att Kina redan har en flora av inhemska elbilstillverkare som bättre matchar den lokala smaken.
Läs mer:
Är Polestars gratisaktier ens värda risken? Realtid
Polestar laddar för framtiden. Dagens PS
Kineserna vill ha sina egna varumärken. Polestar har europeiska gener och är formade för en europeisk publik, säger Åsa Wallenrud till Dagens PS.
Det är en tydlig kontrast mot Europa och USA där Polestar har hittat en stabil kundkrets. Därför satsar bolaget nu på att expandera på nya marknader, som Brasilien, samtidigt som flera nya modeller står på tur att lanseras.
Senaste nytt
Kapitaltillskott från Geely
Polestar har haft stora ekonomiska problem och redovisat kraftiga förluster. För att hålla sig flytande har moderbolaget Geely klivit in med kapital.
Otroligt viktigt. De går back enorma summor just nu, så den här tillskottet är en välkommen skjuts för att kunna fortsätta utveckla sina modeller, säger Wallenrud.
Läs mer:
Så mycket back går Polestar på varje bil. Realtid
Polestars ljudsystem får en touch av Abbey Road. Dagens PS
Enligt uppgifter planerar Polestar att lansera tre nya bilar inom kort, en satsning som ska driva på expansionen utanför Kina.
Global kamp i elbilsindustrin
Utmaningen för Polestar speglar ett större problem i branschen. Kinesiska tillverkare dominerar på hemmaplan och expanderar snabbt internationellt, medan europeiska märken har svårt att hålla tempot.
De kinesiska biltillverkarna äter upp resten av världen just nu. För de europeiska varumärkena är det tufft, vi har ett helt annat sätt att utveckla våra bilar och det går inte lika snabbt, säger Wallenrud.
Hon menar att strategin för Polestar måste bli att satsa på marknader där man vet att efterfrågan finns och att samtidigt bli mer lyhörd för vad kunderna vill ha.
Svenskt perspektiv
För Sverige är utvecklingen intressant. Polestar har sina rötter i Göteborg och många svenska ingenjörer arbetar med bolagets utveckling. Samtidigt påverkas bolaget av Geelys ägarstruktur och den hårda konkurrensen i Kina.
Frågan är om Polestar kan kombinera sin europeiska premiumprofil med tillräcklig flexibilitet för att möta den globala konkurrensen.
Läs mer om Polestar på Dagens PS
Läs mer om Polestar på Realtid
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.