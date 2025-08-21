Polestar rusar globalt – men kollapsar på hemmaplan

Kapitaltillskott från Geely

Polestar har haft stora ekonomiska problem och redovisat kraftiga förluster. För att hålla sig flytande har moderbolaget Geely klivit in med kapital.

ANNONS

Otroligt viktigt. De går back enorma summor just nu, så den här tillskottet är en välkommen skjuts för att kunna fortsätta utveckla sina modeller, säger Wallenrud.

Läs mer:

Så mycket back går Polestar på varje bil. Realtid

Polestars ljudsystem får en touch av Abbey Road. Dagens PS

Enligt uppgifter planerar Polestar att lansera tre nya bilar inom kort, en satsning som ska driva på expansionen utanför Kina.

Global kamp i elbilsindustrin

Utmaningen för Polestar speglar ett större problem i branschen. Kinesiska tillverkare dominerar på hemmaplan och expanderar snabbt internationellt, medan europeiska märken har svårt att hålla tempot.

De kinesiska biltillverkarna äter upp resten av världen just nu. För de europeiska varumärkena är det tufft, vi har ett helt annat sätt att utveckla våra bilar och det går inte lika snabbt, säger Wallenrud.

Hon menar att strategin för Polestar måste bli att satsa på marknader där man vet att efterfrågan finns och att samtidigt bli mer lyhörd för vad kunderna vill ha.

Svenskt perspektiv

ANNONS

För Sverige är utvecklingen intressant. Polestar har sina rötter i Göteborg och många svenska ingenjörer arbetar med bolagets utveckling. Samtidigt påverkas bolaget av Geelys ägarstruktur och den hårda konkurrensen i Kina.

Frågan är om Polestar kan kombinera sin europeiska premiumprofil med tillräcklig flexibilitet för att möta den globala konkurrensen.

Läs mer om Polestar på Dagens PS

Läs mer om Polestar på Realtid