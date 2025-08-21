Realtid
Polestar rusar globalt – men kollapsar på hemmaplan

Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Polestar tar marknadsandelar på flera internationella marknader. Samtidigt är bolagets försäljning i Kina på väg mot ett haveri.

Motorjournalisten Åsa Wallenrud menar att det är en avgörande ödesfråga för bolaget.

Storsatsning utanför Kina

Trots att Polestar ägs till stor del av kinesiska Geely vill de inhemska bilköparna inte ha märket. Anledningen är att Kina redan har en flora av inhemska elbilstillverkare som bättre matchar den lokala smaken.

Läs mer:
Är Polestars gratisaktier ens värda risken? Realtid
Polestar laddar för framtiden. Dagens PS

Kineserna vill ha sina egna varumärken. Polestar har europeiska gener och är formade för en europeisk publik, säger Åsa Wallenrud till Dagens PS.

Det är en tydlig kontrast mot Europa och USA där Polestar har hittat en stabil kundkrets. Därför satsar bolaget nu på att expandera på nya marknader, som Brasilien, samtidigt som flera nya modeller står på tur att lanseras.

Kapitaltillskott från Geely

Polestar har haft stora ekonomiska problem och redovisat kraftiga förluster. För att hålla sig flytande har moderbolaget Geely klivit in med kapital.

Otroligt viktigt. De går back enorma summor just nu, så den här tillskottet är en välkommen skjuts för att kunna fortsätta utveckla sina modeller, säger Wallenrud.

Läs mer:
Så mycket back går Polestar på varje bil. Realtid
Polestars ljudsystem får en touch av Abbey Road. Dagens PS

Enligt uppgifter planerar Polestar att lansera tre nya bilar inom kort, en satsning som ska driva på expansionen utanför Kina.

Global kamp i elbilsindustrin

Utmaningen för Polestar speglar ett större problem i branschen. Kinesiska tillverkare dominerar på hemmaplan och expanderar snabbt internationellt, medan europeiska märken har svårt att hålla tempot.

De kinesiska biltillverkarna äter upp resten av världen just nu. För de europeiska varumärkena är det tufft, vi har ett helt annat sätt att utveckla våra bilar och det går inte lika snabbt, säger Wallenrud.

Hon menar att strategin för Polestar måste bli att satsa på marknader där man vet att efterfrågan finns och att samtidigt bli mer lyhörd för vad kunderna vill ha.

Svenskt perspektiv

För Sverige är utvecklingen intressant. Polestar har sina rötter i Göteborg och många svenska ingenjörer arbetar med bolagets utveckling. Samtidigt påverkas bolaget av Geelys ägarstruktur och den hårda konkurrensen i Kina.

Frågan är om Polestar kan kombinera sin europeiska premiumprofil med tillräcklig flexibilitet för att möta den globala konkurrensen.

Läs mer om Polestar på Dagens PS

Läs mer om Polestar på Realtid

Mikael Gullstrom
