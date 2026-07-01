Valår 2026: ”En evig kamp om vem som ska höras mest”

Trots att besöksantalet under detta valår inte riktigt nådde upp till de högsta förväntningarna, har veckan präglats av en påtaglig intensitet.

Kontrasterna är tydliga när deltagarna nu rör sig mot båtar och flyg, eller förbereder sig för veckans avslutande nätverkande på Techarenan och Petter Stordalens stora mingel.

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Det fysiska mötets renässans

Det starkaste kapitalet deltagarna tar med sig hem i bagaget är nya och fördjupade personliga kontakter. Det finns en tydlig trend och längtan efter att mötas analogt, utan digitala gränssnitt eller meddelandetjänster som barriärer.

Visby skapar under veckan en specifik energi där beslutsfattare och aktörer blir betydligt mer öppna och tillgängliga än på hemmaplan, vilket fungerar som en stark drivkraft för hela arrangemanget, menar Engeseth.

Investerare möter startups i intressekorsningen

Almedalen fungerar i praktiken som en intensiv korsning mellan olika kapital, viljor och förmågor. Politiska debatter om mänskliga rättigheter och resursfördelning har pågått parallellt med att marknadens aktörer har tagit plats. Startups, talanger och investerare har varit på plats i stor utsträckning för att identifiera morgondagens trender och positionera sina intressen gentemot beslutsfattare.

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Det är en evig kamp som alltid pågår här i en form av en tradition. Vem som ska ta för sig.

Skärpta konfliktlinjer under valår

Säkerhetsläget och trafikmiljön inne i Visby har varit föremål för intern debatt under veckan, även om inga incidenter rapporterats.

På det politiska planet noteras att partiledartalen har varit ovanligt skarpa i år. Det beror i hög grad på de omfattande förändringar som skett i det politiska landskapet, där partiernas sakpolitik och positioner har skiftat över tid. Denna ideologiska förflyttning skapar en ovanligt oviss och spännande utveckling inför det kommande valet.