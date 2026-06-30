Ett av de absolut mest diskuterade ämnena under veckans seminarier har varit den digitala transformationen. AI är inte längre en framtidsfråga utan genomsyrar nu alla verksamheter, branscher och även den offentliga sektorn, menar författaren och futuristen Stefan Engeseth som rapporterat från Almedalen.

Han har sett hur diskussionsvågorna går höga kring var informationen faktiskt hamnar, hur tekniken kan användas på ett säkert sätt och hur arbetsmarknaden kommer att påverkas. Särskilt tunga branscher som fastighet och bygg kämpar med att forma sig runt dessa nya förutsättningar.

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Författarens förslag: ”Simma fem mil och få en dag mindre i straff”

Hotbilder kräver ny navigering

Det stora frågestecknet för både enskilda och verksamheter är framtiden och säkerheten. När tryggheten i samhället utmanas av snabba förändringar och yttre hot, ökar behovet av politiskt ledarskap som kan visa vägen.

Militära uppvisningar på plats i Almedalen med Jas-plan och Black Hawk-helikoptrar har fungerat som konkreta symboler för stabilitet och allianser i en orolig tid. Samtidigt har en ökad polisnärvaro varit märkbar för att skapa en trygg miljö för besökarna.

”Hur gör vi oss redo för det okända? Och hur enar man landet i en tid när man verkligen behöver vara enad?”, frågar sig Stefan.

Plånboksfrågorna mitt i oron under Almedalen

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Trots de stora geopolitiska och teknologiska frågorna är kopplingen till individens vardagsekonomi högst påtaglig.

Almedalsbesökarna söker svar på vad de stora samhällsförändringarna faktiskt betyder för de egna arbetstillfällena, för familjen och för vad som i slutändan blir över i plånboken. Det finns ett utbrett behov av ett ”sjökort” för att kunna navigera i den ekonomiska och samhälleliga framtiden.

Samarbete visar vägen framåt

Trots de många orosmolnen präglas stämningen i Almedalen av energi, hopp och framtidstro. För att möta utmaningarna krävs det dock att landets politiska aktörer höjer nivån.

Det finns en tydlig linje i diskussionerna om att politikerna kommer att bli betydligt vassare ju mer de samarbetar och lyckas engagera medborgarna.